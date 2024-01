Fine settimana di soddisfazioni per il KODOKAN Cuneo

Il fine settimana appena trascorso è stato ricco di impegni per l’Asd Kodokan Cuneo. Infatti, sabato 20 gennaio, la società ha partecipato all’allenamento con la campionessa Alice Bellandi, che si è svolto presso il palazzetto di Imperia. L’allenamento, aperto a tutti gli atleti, è stato un’occasione importante per confrontarsi con una delle migliori atlete italiane in circolazione. Alice Bellandi, settima alle olimpiadi di Tokyo 2020, oro e bronzo ai campionati del mondo e seconda nella ranking list della sua categoria (78 kg), ha condiviso con i partecipanti la sua esperienza, le sue conoscenze e ha dimostrato alcune delle sue tecniche preferite, fornendo utili consigli e suggerimenti.

Domenica 21 gennaio, invece, il Kodokan Cuneo ha partecipato al 4° torneo O.K. Club con 11 atleti. La manifestazione, che si è svolta sempre ad Imperia, ha visto la presenza di quasi 300 bambini.

I judoka cuneesi hanno ottenuto degli ottimi risultati:

1° posto: Insolia Nicolò (cat. Bambini), Giuliano Gabriel (cat. Bambini), Battaglia Francesco (cat. Fanciulli), Crucianu Filp A. (cat. Fanciulli), Dell’Aquila Aurora (cat. Ragazzi);

2° posto: Andrici Matias (cat. Bambini), El Kassas Mia (cat. Fanciulli), Rossi Marco (cat. Fanciulli), Battaglia Caterina (cat. Fanciulli), Dosso Awa S. (cat. Ragazzi);

3° posto: Versiero Enrico (cat. Ragazzi).

Lo staff tecnico del Kodokan Cuneo è entusiasta dei risultati ottenuti e si congratula con tutti gli atleti.