A Cuneo il convegno sulla filiera produttiva della carne

Il convegno che si terrà il 26 gennaio nella sede DISAFA “ex macello” della città di Cuneo avrà come tema la filiera produttiva della carne nelle sue diverse sfaccettature, argomento oggi particolarmente al centro dell’attenzione della stampa e dei social.



La realizzazione dell’evento è iniziativa congiunta dell’Accademia di Agricoltura, Accademia fondata a Torino nel 1785 e dedicata a temi di progresso in agricoltura, insieme alla Regione Piemonte - Assessorato Agricoltura, Cibo, Caccia e Pesca - che si è già interessata al tema. AI convegno interverrà l’Assessore all’Agricoltura e Cibo della Regione Piemonte Marco Protopapa.



Gli aspetti tecnico-scientifici saranno sviluppati dal Dipartimento DISAFA dell’Università di Torino, da COALVI e Anaborapi, enti di riferimento per la razza bovina Piemontese e per la tutela della filiera della carne.



Il Prof. Alberto Brugiapaglia (DISAFA) interverrà sul “Consumo di carne rossa: benefici e limiti”, che affronterà il ruolo fondamentale della carne nell'evoluzione umana e la sua importanza attuale per la salute, con specifici riferimenti al dibattito sulla carne rossa - escludendo allarmismi ingiustificati – e alle modalità di comunicazione scientifica a tutela dei consumatori.



Il Prof. Davide Biagini (DISAFA) parlerà di “Proteine alternative: vera sfida alla carne?”e si concentrerà sulle fonti proteiche alternative alla carne, esaminando gli aspetti di sostenibilità etica, sociale ed ambientale, con particolare attenzione al confronto tra le proteine di origine zootecnica e quelle alternative – il tema della "carne cellulare" – e dei riflessi sull'impatto ecosistemico di tali processi industriali.



Il dr. Gianfranco Latino (Assessorato all’Agricoltura della Regione Piemonte) descriverà gli “Interventi a sostegno di una zootecnica da carne” attenta all’ambiente e al benessere animale, tematiche di particolare attualità ed al centro del dibattito dell’opinione pubblica.



Il Dr. Luca Varetto (COALVI) esaminerà il “Bilancio di sostenibilità dell'allevamento della razza Piemontese” in oltre mille aziende, sottolineando i risultati ottenuti in termini di sostenibilità ambientale e sociale, rappresentando il primo bilancio del genere in Italia per una filiera zootecnica da carne.



Il Dr. Andrea Albera (Anaborapi) richiamerà la “Storia recente e le prospettive della selezione genetica nella razza Piemontese” e in particolare, l'integrazione dei caratteri legati alla sostenibilità, con i risultati positivi per la salute e il benessere degli animali, prospettando nuovi obiettivi di miglioramento genetico legati all'ambiente e alla resistenza agli stress.



Infine, la tavola rotonda conclusiva, aprendosi al pubblico presente, affronterà la complessità del tema, includendo le diverse criticità produttive, ambientali ed etiche.



La giornata è parte di un ciclo di convegni che spazia dal tema delle normative sulle foreste fino alla gestione delle risorse idriche in agricoltura. Ciclo che, in collaborazione con l’Assessorato della Regione Piemonte e del DISAFA dell’Università di Torino, si chiuderà a maggio 2024.