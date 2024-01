A Dronero lo spettacolo “Nonno Rosenstein nega tutto” in occasione della Giornata della Memoria

È la storia di Kletzmer scapestrato musicista reduce di Auschwitz, che decide di prestarsi all'agghiacciante manipolazione di un gruppo di negazionisti perché non sopporta il peso del ricordo di quanto ha subito nei campi di concentramento. Ed è la storia anche del suo rapporto con la nipote che tenta di salvarlo: una giovane donna che difende la memoria, ricostruendo con amore, crudeltà e ironia, la fragile esistenza di un uomo, suo nonno, per fornire a tutti noi uno specchio nel quale riflettere.

Tratto dal romanzo dell'autore cuneese Marco Bosonetto e adattato per il teatro dallo stesso autore, “Nonno Rosenstein nega” tutto ribadisce la necessità di non dimenticare il male assoluto della Shoah, ma lo fa utilizzando una prospettiva inconsueta ed estremamente attuale, mettendo in scena il confronto tra un nonno reduce di Auschwitz che vorrebbe cancellare i propri ricordi e una nipote che meglio di lui avverte i pericoli dell’oblio. Un incontro fra generazioni e sensibilità diverse, una riflessione sul problema della memoria che usa l’ironia per uscire da ogni retorica celebrativa.