Alpini, dalla Regione nuovi fondi per sedi e attrezzature [FOTO E VIDEO]

E' stato pubblicato il 21 dicembre scorso il bando regionale a sostegno dei gruppi alpini del Piemonte. Una misura che mette a disposizione 1.5 milioni di euro per contributi a fondo perduto a coprire il 90% delle spese sostenute per l'adeguamento e la messa in sicurezza dei locali delle sedi sociali (anche se non di proprietà, ma date in concessione per almeno cinque anni dalla presentazione della domanda) e delle attrezzature utilizzate per eventi e servizi promossi dalle associazioni.

Il bando è stato presentato oggi, giovedì 25 gennaio, presso lo Spazio Incontri della Provincia a Cuneo, di fronte ai referenti delle diverse sezioni A.N.A. del Cuneese.

Non previsto il finanziamento dei beni di consumo e non durevoli, ma se ne potranno acquistare di usati purché più convenienti rispetto ai nuovi. Non previsto l'acquisto di cartellonistica mentre parimenti non sono finanziabili le opere non direttamente pertinenti. In base alle spese già sostenute per le iniziative o ai cofinanziatori presenti si maturano punti, che andranno a determinare le risorse finanziabili.

Durante la presentazione è stata sollevata dal pubblico presente la possibilità di far rientrare nei finanziamenti i restauri di cappelle e monumenti ai caduti presenti nelle vallate, ma è stato chiarito che risultano esclusi dal provvedimento. Invece, i gruppi alpini che non hanno una sede potranno approfittare dell'opportunità offerta tramite il bando e beneficiare di attrezzature di beni durevoli.

IL PRESIDENTE CIRIO ILLUSTRA LA MISURA [VIDEO]

Come presentare la richiesta di contributi?

La scadenza del bando è fissata al 21 aprile prossimo. Per effettuare la domanda è sufficiente accedere alla piattaforma dedicata della Regione tenendo però conto che è possibile richiedere una sola misura di finanziamento. Per chiarimenti ci si può rivolgere anche telefonicamente agli uffici della Regione.