Bra, a febbraio i nuovi appuntamenti alla Biblioteca Civica G. Arpino

Tanti nuovi appuntamenti a febbraio alla Biblioteca Civica G. Arpino di Bra, con letture ad alta voce in italiano e in inglese e laboratori dedicati ai più piccoli.



Come sempre, il primo giorno della settimana è dedicato ai bambini dai 3 anni in su con “Lunedì in Biblioteca”: il 5 febbraio l’associazione Don Chisciotte Siamo Noi propone come tema “Strambi animali”. Il 19 febbraio con Voci di mamme “Festeggiamo i giganti del mare”; mentre il 26 i Nasi Rossi raccontano “Storie di animali magici”. Gli incontri iniziano sempre alle 17. L’ingresso è gratuito senza prenotazione.



Sabato 10 febbraio torna “Magic English: letture e giochi in inglese”: l’incontro delle 10 è pensato per i bambini dai 3 ai 6 anni, mentre quello delle 11 per la fascia d’età 7-11 anni.



Sabato 24 febbraio, infine, un nuovo appuntamento con “Bibliobebè”, le letture ad alta voce dedicate ai piccoli dai 9 ai 36 mesi, seguite da un laboratorio creativo. Febbraio è il mese dell'amore per eccellenza e proprio a questo tema, declinato nei suoi diversi significati, saranno dedicati i laboratori. Alle 10, l'incontro dedicato ai bambini dai 9 ai 18 mesi ruota intorno alla giornata di un cucciolo di cane. Dopo la lettura della storia, ognuno potrà decorare un cuore speciale. Alle 11, i bambini tra i 19 e 36 mesi conosceranno la storia di Porcellino, attraverso cui si spiegherà quanti significati può avere un bacio. Al termine, ognuno potrà realizzare un barattolo da riempire con tanti baci da utilizzare al bisogno.



Tutte le iniziative sono gratuite e si svolgono nell’ambito del progetto “Raccontiamoci storie”, realizzato grazie al sostegno di Fondazione CRC. Per partecipare agli appuntamenti con “Magic English” e “Bibliobebè” è obbligatoria l’ iscrizione tramite la mail biblioteca@comune.bra.cn.it. Per ulteriori informazioni chiamare il numero 0172413049.