Busca, prorogata fino al 10 marzo la mostra "L'altra metà la donna nell'arte"

Dopo una settimana febbrile di contatti con i 47 prestatori, il sindaco di Busca Marco Gallo e i curatori dell'esposizione Cinzia Tesio e Rino Tacchella annunciano la proroga dell’evento espositivo di Casa Francotto "L'Altra metà – La donna nell'arte".

“La mostra sta riscontrando uno straordinario successo di pubblico e viste le tantissime richieste, che arrivano da tutto il Piemonte, abbiamo pensato di richiedere ai prestatori una proroga dell’evento espositivo accompagnato da numerosi eventi collaterali. Arrivare all’otto marzo, festa della donna,, ha un forte significato simbolico. Vogliamo ringraziare tutti i prestatori che ci permettono di continuare a condividere le opere e lo staff di Casa Francotto”

Domenica 28 gennaio, intanto, viste le numerose richieste non ancora soddisfatte viene riproposta l’iniziativa "Un biglietto, due eventi", con visite alla Busca sotterranea con guida naturalistica. È obbligatoria la prenotazione (telefono 371 5420603 o info@casafrancotto.it ).

Lo staff di Casa Francotto su prenotazione è comunque disponibile a visite guidate per la massima fruizione della mostra composta da 120 opere di 70 artiste.

Per tutti i possessori della tessera Abbonamento Musei l’ingresso a Casa Francotto è gratuito. I biglietti per la Mostra sono acquistabili presso la biglietteria di Casa Francotto di Piazza Regina Margherita. Intero 12 euro, ridotto (insegnanti, CRAL convenzionati, studenti universitari, under 16) 8 euro. I ragazzi under 14 potranno accedere gratuitamente.

EVENTI COLLATERALI

28 gennaio. Busca sotterranea accompagnamento con guida naturalistica.

4 febbraio. Cetta Berardo ‘’Dedicato alle Artemisie dialogo tra letteratura e arte’’. Ore 17,30 Conversazione con Vanna Pescatori.

11 febbraio. ’Tra palpiti e sospiri. Le eroine della lirica’’. Natascia Chiarlo dirige il Coro Milanollo, al piano Ivan Chiarlo. Ore 17.30 Recital Istituto Musicale

18 febbraio. "Storie di donne nel teatro". Giulia Brenna e Omar Ramero - Associazione Mangiatori di nuvole. Ore 17.30 Letture teatrali a Casa Francotto.

23 e 24 febbraio. Mostra + Collezione La Gaia.

3 marzo. ‘’L’impronta di un’imprenditrice nel mondo della cultura. Il nuovo mecenatismo femminile’’ - Giuliana Cirio. Ore 17,30 Conversazione tra la direttrice di Confindustria e la giornalista Vanna Pescatori.

8 marzo. Annullo filatelico. Evento 100 donne vestite di rosso con Alessia Cotta Ramusino.

10 marzo. Chiusura con spettacolo di arte circense.

In mostra sono visibili le opere di 70 artiste: della scuola di Artemisia Gentileschi, Lavinia Fontana, Orsola Maddalena Caccia, Evangelina Alciati, Lalla Romano, Alexandra Exter, Benedetta Cappa Marinetti, Daphne Maughan Casorati, Rosa Ravera Aira, Leonor Fini, Carol Rama, Raphael Mafai, Dina Bellotti, Giosetta Fioroni, Marina Lai, Carla Accardi, Dadamaino, Marina Apollonio, Nanda Vigo, Sophie Calle, Marina Abramovic, Gina Pane…

DA NOVEMBRE LABORATORI PER RAGAZZI

Scuole dell’Infanzia riproduzione dell’opera di Maria Lai L’ALBERO

Scuole Primarie realizzazione opere di OTPICAL ART

Scuole secondaria di primo grado riproduzione di performance fotografiche

Il tempo previsto per il laboratorio è di circa un’ora e mezza. Lo Staff di Casa Francotto mette a disposizione il materiale per la realizzazione del laboratorio. Costo previsto 3 euro a bambino.

DOVE

Casa Francotto, Busca - Piazza Regina Margherita. Telefono: 371/54.20.603 per prenotazioni.

BIGLIETTERIA

INTERO 12 EURO

RIDOTTO 8 EURO (insegnanti, CRAL convenzionati, studenti universitari, under 16

GRATUITO ragazzi inferiori a 14 anni.