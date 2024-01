Cuneo, dal semaforo “smart” di corso IV Novembre dieci sanzioni al giorno. Pellegrino: “Significa che lì un problema c’è”

Sono 1.484 le multe per passaggio con luce rossa elevate – nel periodo dell’attivazione completa di tutte le sue funzionalità, occorsa in luglio, a dicembre 2023 - dalla polizia Locale di Cuneo grazie al sistema di rilevamento del semaforo “smart” di corso IV Novembre.



Un dato impressionante, se si considera il breve lasso di tempo. E che, se sommato a quello delle sanzioni elevate grazie all’utilizzo dell’autovelox fisso – che riguardano il superamento del limite dei 50 km/h e si attestano sulle 220 – porta al curioso e preoccupante dato di circa dieci sanzioni al giorno nel periodo preso in esame.



“Controprova della necessità del semaforo intelligente, e del fatto che sia utile in una strada in cui, negli anni, si sono riscontrati diversi investimenti di pedoni” commenta l’assessore alla Mobilità Luca Pellegrino. “Seppur contestato, abbiamo sempre ritenuto l’intervento d’installazione del semaforo come migliorativo nel senso della sicurezza per l’attraversamento pedonale in un punto particolarmente sensibile come davanti a una scuola”.





In futuro lo stesso impianto anche in corso De Gasperi

Il semaforo intelligente su corso IV Novembre è stato ufficialmente installato nel novembre 2022 e installato con le prime funzionalità il 5 dicembre successivo, per un costo totale di 207.000 euro. Possiede il sistema di chiamata per i pedoni, un sistema di controllo del passaggio con il rosso attivo ventiquattr’ore su ventiquattro e sette giorni su sette e la possibilità d’installazione dell’autovelox (solo con la presenza della pattuglia di polizia Locale).



Un simile impianto è stato installato anche in corso De Gasperi, constestualmente al passaggio pedonale davanti all’Itis. Il sistema di rilevazione, qui, dev’essere ancora installato.