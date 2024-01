Cuneo, i residenti di Passatore chiedono più pulizia e sicurezza: Mallone porta la loro voce in consiglio

Maggior pulizia e sicurezza sulle strade contestuali al territorio frazionale del Passatore di Cuneo: così si sostanziano le richieste che la consigliera comunale Noemi Mallone (FdI) ha proposto in un’interpellanza, da discutere nel primo consiglio comunale del 2024 per la città capoluogo.

Quali azioni sono state programmate?

La Mallone si rifà ad alcune segnalazioni specifiche realizzate dai residenti, riguardanti principalmente la mancanza di cestini della spazzatura e l’elevata velocità delle automobili su alcuni tratti di strada contestuali al territorio frazionale.



“I residenti chiedono all’amministrazione comunale di implementare i cestini presenti nella frazione e la possibilità di spostarne uno dei due, già esistenti, a ridosso di villa Bersezio per portarlo all’incrocio di via Borgetto con via della Battaglia” sostiene Mallone.



“Recentemente abbiamo appreso che il Comune ha affidato la realizzazione di un progetto per la creazione di un percorso ciclo pedonale di collegamento in via Rocca sino al cimitero frazionale – prosegue la consigliera comunale - . Risulta necessario valutare con l’ente gestore (qualora non fosse il Comune), la messa in sicurezza di alcune strade come via della Battaglia e via Rocca: da anni i residenti lamentano l’eccessiva velocità delle automobili e la pericolosità di alcuni tratti stradali, i quali necessitano di essere messi in sicurezza al fine di salvaguardare l’incolumità dei pedoni”.



Mallone chiede quindi a sindaco e assessore competente di illustrare le soluzioni e le azioni che l’amministrazione comunale intende adottare.