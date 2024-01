I Comuni di Monterosso Grana ed Argentera uniti per il bando “2024-Anno delle Radici Italiane”

Il Ministero degli Esteri, all’interno del programma PNRR, ha istituito un bando relativo al “2024-Anno delle Radici Italiane”. Esso si propone di ricordare, con eventi e manifestazioni, i milioni di compatrioti che nei secoli sono migrati all’estero per bisogno e necessità.

“Il loro ricordo – dichiara in una nota il Sindaco di Monterosso Grana, Stefano Isaia, - deve essere acqua che innaffia le radici di un popolo che è grande di idee, innovazione, passione e senso del dovere. Pertanto, in sinergia con il Comune di Argentera, una delle “porte d’Italia” verso la Francia con il Colle della Maddalena, ed il suo Sindaco, l’onorevole Monica Ciaburro, deputato della Provincia di Cuneo al Parlamento di Roma, si è convenuto di coinvolgere nel progetto i Comuni francesi di Val d’Oronaye, Faucon de Barcellonette, Le Lavandou e Le Bar-Sur-Loup. Non sappiamo se vinceremo il bando – conclude Isaia - , abbiamo, però verificato che solo la sinergia tra Enti può portare buoni frutti di condivisione e partecipazione”.