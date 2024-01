Il cantante italo-brasiliano Frio al “Vallauri” di Fossano contro il bullismo

Nella giornata di mercoledì 24 gennaio oltre 800 studenti delle seconde e quarte superiori dell'Istituto Vallauri di Fossano e della sede associata Tesauro hanno partecipato all'assemblea organizzata dall'Istituto nell’aula magna del Vallauri. Ospite e relatore dell'assemblea è stato Frio, cantante italo brasiliano di Sommariva Del Bosco, che ha parlato di un tema molto delicato: il bullismo.

Frio ha anche raccontato la sua esperienza spiegando che è stato vittima di bullismo ed invitando tutti i ragazzi e le ragazze a non stare zitti davanti ad una scena di bullismo ma ad intervenire. Ha anche sottolineato quanto spesso dai problemi e dalle situazioni difficili e dolorose ci si può mettere forza e fare di tutto per poter realizzare i propri sogni. Lui stesso ad esempio dopo queste situazioni di bullismo è riuscito a ripartire ed a puntare sempre più in alto, riuscendo a realizzare grandi sogni ed altri ne ha ancora da realizzare.

L'assemblea è stata organizzata come detto dall'istituto Vallauri, dal Preside Paolo Cortese e dai rappresentanti di istituto da sempre molto sensibili all'argomento. Insieme a Frio era presente anche la psicologa Luisa Di Biagio.

È stata una mattinata molto importante dove gli oltre 800 studenti e studentesse hanno potuto quindi riflettere su questo tema importante.

Per Frio non è la prima volta in cui partecipa ad iniziative sociali e dove tocca temi attuali e al tempo stesso delicati in particolare con i giovani. Questo dimostra anche la sua personalità che non si racchiude esclusivamente nell'artista e nella musica, ma che va ben oltre.

L’iniziativa è stata molto apprezzata sia dagli studenti che dai docenti dell’Istituto.