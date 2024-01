Il Castello degli Acaja si è tinto di rosa a cento giorni esatti dall'arrivo del Giro d'Italia

La città di Fossano ha dato inizio oggi, venerdì 26 gennaio, alla lunga rincorsa in vista dell'arrivo del Giro d'Italia 2024.

A cento giorni dal prossimo 6 maggio, data in cui la carovana rosa approderà in città per la terza tappa del Giro, dopo aver completato i 165 chilometri che la separano da Novara, infatti il simbolo per antonomasia di Fossano, il castello degli Acaja, si è tinto di rosa.