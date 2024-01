Mondovì, il presidente Cirio incontra la Giunta comunale

Una riunione della Giunta comunale dal sapore particolare quella svoltasi stamattina a Mondovì. Tra i presenti, infatti, vi era anche il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, in città per un incontro con i gruppi della sezione monregalese dell’Associazione Nazionale Alpini.

«Un momento estremamente importante per il quale siamo grati al presidente - il commento del sindaco Luca Robaldo - a cui abbiamo sottoposto le tante progettualità alle quali stiamo lavorando, a partire dalla rifunzionalizzazione della Cittadella. Da parte di tutti noi, quindi, la sincera riconoscenza per la disponibilità e per l’ascolto».

Alla riunione ha preso parte, tra gli altri, anche il presidente del Consiglio Comunale, Elio Tomatis, in rappresentanza dell’intera assise.