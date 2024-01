Nuovo ospedale di Cuneo, è ufficiale: il 2 febbraio la conferenza preliminare dei servizi

E’ ufficiale: la data della conferenza preliminare dei servizi in cui verranno svelati i dettagli del progetto aggiornato relativo al nuovo ospedale unico della città di Cuneo è il 2 febbraio.



A darne conto oggi (giovedì 25 gennaio) il presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore piemontese alla Sanità Luigi Genesio Icardi, presenti – assieme al direttore sanitario della struttura Livio Tranchida – a un punto stampa successivo alla cabina di regia occorsa nella mattinata odierna.



Nel Carle gli ufficia ora in corso Brunet?

In attesa del disvelamento del progetto pubblico-privato – che la INC Spa ha dovuto aggiornare nelle scorse settimane a seguito delle sottolineature operate dall’ASO S. Croce e Carle di Cuneo e dall’advisor, l’università Bocconi - , poco si può asserire sulle sue specifiche.

Sembrerebbero comunque previsti edifici in più rispetto all’originale documento, e l’utilizzo dell’attuale struttura dell’ospedale Carle come sede degli uffici attualmente in corso Brunet.