Piasco, Panero annuncia la prima delle tre possibili liste in campo per le comunali

Comincia lentamente a delinearsi lo scenario politico-amministrativo a Piasco, centro della bassa valle Varaita, in vista del voto per le comunali del 9 giugno.

Salvo sorprese potrebbero essere tre le liste in campo.

La notizia degli ultimi giorni è la certezza della “Lista Panero” di cui si era a lungo vociferato nei mesi scorsi.

La conferma arriva dall’ interessato, attuale sindaco di Verzuolo al termine del suo secondo mandato consecutivo.

“Ho un debito con Piasco, me lo ricordano molti cittadini e cittadine. Posso mettere a disposizione del paese – spiega Panero - la mia esperienza di 20 anni alla Cisl regionale, 13 anni a Roma di cui 10 da presidente dell’Istituto Nazionale Assistenza Sociale (anche con cura tutela degli emigrati italiani in Nord e Sud America, Australia ed Europa) 3 anni da presidente della sesta Commissione del Cnel (Consiglio nazionale Economia e Lavoro) e 10 anni da sindaco di Verzuolo, trascorrendo però sempre il fine settimana a casa a Piasco, dove risiedo con la mia famiglia”.

Ma come sarà la squadra che affiancherà Panero nella corsa al municipio?

“Sarà una lista apartitica, pluralista autenticamente civica – specifica - che si chiamerà “Panero per Piasco Bene Comune 2030”. Ho un gruppo di 14 piaschesi tra donne e uomini, alcuni dei quali anche con una passata esperienza amministrativa in comune”.

Non ha invece ancora un nome la squadra cui sta lavorando l’attuale consigliera di minoranza Stefania Dalmasso, nonostante sia già a buon punto la sua preparazione. I nomi restano però al momento coperti. Si sa soltanto che non saranno più della partita, per ragioni personali e professionali, i suoi due colleghi di opposizione, Paolo Trovò e Anna Paseri.

Dalmasso si presenta con una formazione che cercherà di rappresentare tutti i settori della società piaschese all’insegna di quella partecipazione che lei e i suoi colleghi di minoranza hanno sempre rimproverato al sindaco uscente Roberto Ponte di non aver favorito.

Ponte, dal canto suo, quand’anche venisse abolito il limite dei mandati per i sindaci dei piccoli paesi (il governo ha rinviato la decisione al riguardo), si è già chiamato fuori dalla prossima competizione elettorale.

Ci sta provando, per dare in qualche modo continuità a quindici anni di amministrazione, il suo vicesindaco Paolo Moro, il quale non nasconde però le difficoltà.

“Sto valutando – afferma Moro- insieme ad un paio di amministratori uscenti, gli unici che hanno ancora manifestato interesse a proseguire l’impegno amministrativo, se e come predisporre una lista. Ci prendiamo ancora qualche settimana per meglio approfondire la questione”.