Saluzzo, domani le celebrazioni della Giornata della Memoria

Anche quest’anno il Comune di Saluzzo, in collaborazione con la Comunità ebraica di Torino, numerosi partner e l'Anpi ha organizzato un programma di iniziative per la Giornata della Memoria celebrata ogni anno per commemorare le vittime dell’Olocausto.

La commemorazione ufficiale è anticipata a domani venerdì 26 gennaio perché il sabato (il 27 gennaio Giornata della Memoria) per i fedeli della religione israelitica è “shabbat”, ovvero il giorno della settimana dedicato interamente al riposo.

Il ritrovo per i momenti di riflessione e approfondimento è alle 10,30 nella sinagoga di via Deportati ebrei e alle 11,30 dal cimitero israelitico di via Lagnasco.

Intervengono il sindaco di Saluzzo Mauro Calderoni, il vescovo monsignor Cristiano Bodo e Mattia Terracina in rappresentanza della Comunità ebraica di Torino.

Gli appuntamenti collaterali che hanno preso il via venerdì 19 gennaio nell’ambito della rassegna culturale “Trame di Quartiere” con Marcella Filippa che ha presenta il suo libro “Anna Bises Vitale. La narratrice” proseguiranno domenica 28 gennaio dalle 14 alle 18 nell’Archivio storico con un’esposizione incentrata sulle vicende della Comunità ebraica saluzzese e nella Biblioteca dei fondi storici che propone un focus sulle donazioni da Francesco Costa, morto a Mauthausen nel1944.

Lunedì 29 gennaio dalle 16 nei locali de “Il Quartiere”, c’è la presentazione di “Un'educazione europea”, mostra dedicata al tema della confisca dei beni degli ebrei, a cura dell’istituto “Soleri Bertoni”.

A seguire intervento di Fabio Levi, docente ordinario di Storia contemporanea a Torino che si confronta con Erika Salassa, archivista alla “Fondazione 1563 per l’Arte e la Cultura”. Alle 18.30 in sala tematica, sempre ne “Il Quartiere”, viene ospitato l’ex deputato Emaunele Fiano che presenta il suo libro “Sempre con me. Le lezioni della Shoah”, nell’ambito di “Trame di Quartiere”.

Dialogano con l'autore Attilia Gullino, assessore del Comune di Saluzzo e Paolo Allemano, presidente dell'Anpi provinciale.

Martedì 30 alle 16, ancora nella Sala tematica de “Il Quartiere”, nell’ambito della rassegna “Il Tempo ritrovato”, Gigi Garelli, direttore dell’Istituto storico della Resistenza di Cuneo, presenta“ Gli ebrei di Saint Martin Vésubie ed il campo di deportazione di Borgo San Dalmazzo”.

Ultimo appuntamento venerdì 2 febbraio alle 16,30 nella Sala tematica de “Il Quartiere” con “La Polonia nel destino della deportazione”, dialogo tra Krystyna Roza Jaworski, docente ordinaria di Lingua e Letteratura polacca a Torino e Ulrico Leiss De Leimburg, console onorario della Repubblica di Polonia a Torino, con la partecipazione di Simone Bergalla dell'istituto “Soleri Bertoni”.