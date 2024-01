Savigliano, anche quest'anno il nido comunale estende l'orario a parità di tariffa

Anche quest'anno l'asilo nido comunale di Savigliano “Peter Pan” sta ampliando i propri orari a parità di tariffa, con lo scopo di facilitare le famiglie con bambini della fascia 0-3 anni a conciliare le incombenze lavorative con la cura dei figli.

Il provvedimento è possibile grazie ad un finanziamento di 18.200 euro: si tratta di risorse del Fondo Sociale Europeo gestite dalla Regione Piemonte.

Come lo scorso anno, l'estensione avviene nella fascia pre-nido, con possibilità di ingresso alle 7.30, post-nido, dalle 16 alle 18, e durante i giorni feriali delle vacanze natalizie e pasquali (nella fascia 7.30 – 12.30).

L'ampliamento orario è iniziato a settembre, con il suono della prima campanella, e proseguirà fino alla fine dell'anno scolastico.

"Si tratta di un gradito contributo – commenta l'assessore alla scuola Anna Giordano – che anche quest'anno ci permette di venire incontro, almeno in parte, alle esigenze dei genitori che usufruiscono del nostro asilo nido".

Complessivamente, 912.234 euro è la somma che è stata stanziata per il «sostegno al prolungamento orario dei servizi per la prima infanzia» in tutto il Piemonte.