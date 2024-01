Savigliano, serata di “Benecomune” sulle energie del futuro

Ritorna la Scuola di Politica di Benecomune con il suo primo evento del 2024. Dopo l’incontro sulla sostenibilità nella gestione delle risorse umane con Paolo IACCI, ritornano le problematiche ambientali, il grande tema dei cambiamenti climatici che ci stanno velocemente presentando il conto e richiedendoci radicali cambi di rotta.

La transizione energetica è al centro delle tematiche ambientali ed ha una importanza strategica nella buona riuscita di qualsiasi tentativo di rallentare i cambiamenti in atto sul nostro pianeta che stanno mettendo a rischio la nostra stessa esistenza, almeno per come la conosciamo oggi.

Difficile capire esattamente dove stiamo andando e che ruolo avranno le differenti fonti di energia che dovranno sostituire gli idrocarburi. Si fa un gran parlare di fonti rinnovabili, ma non sempre queste sono disponibili dove c’è grande dispendio di energia e, spesso, sono difficilmente trasportabili altrove.

Si parla di idrogeno, ma sappiamo che è innanzitutto un vettore di energia ed il suo sfruttamento ha ancora davanti a sé, una serie di sfide tecnologiche per il miglioramento dell’efficienza dei processi e dei componenti coinvolti (il costo degli elettrolizzatori, celle a combustibile).

Come si produce l’idrogeno? Cosa significano i “colori dell’idrogeno”? E poi come lo trasportiamo e distribuiamo? L’ammoniaca verde può essere utilizzata come vettore dell’idrogeno? Quale impatto ambientale per produrlo e trasportarlo? Come possiamo allora usare l’idrogeno e quando potrebbe essere conveniente? Ecco da dove parte l’idea di questo evento della Scuola di Politica.

Una serata per farsi delle domande e, grazie ad alcune testimonianze, provare ad abbozzare alcune risposte. Il futuro dell’energia è molto più vicino di quello che può sembrare e capire come sta andando l’industria energetica è fondamentale per capire i futuri equilibri energetici.

Ci aiuteranno ad entrare nel mondo dell’idrogeno, di quello che si sta studiando e delle sue applicazioni pratiche, Elisa Curti, Responsabile Ricerca e Sviluppo Mercato Idrogeno - Iaber Innovation, Tomaso Panero, Direttore - Iaber Innovation e Giuseppe Leone, Ingegnere settore trasporti ferroviari. Modera il confronto Guido Chiesa, già Dirigente Enel ed esperto ambiente.

Appuntamento questa sera giovedì 25 gennaio alle ore 21, in presenza presso la sede di via Trossarelli 8 a Savigliano o online sul canale YouTube dell’associazione raggiungibile direttamente al link www.benecomune.info/diretta. Tutti i dettagli, i link, le informazioni e il materiale sul sito www.benecomune.info.