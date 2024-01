A Dogliani l'ultimo saluto a don Armando Ferreri, già parroco di Clavesana, Piozzo e Farigliano

Ivano Airaldi, sindaco di Farigliano, ha commentato con dispiacere la triste notizia, descrivendo don Ferreri come "un vero esempio di dedizione e coraggio, anche nel percorso tortuoso della malattia".

"Un uomo dalle idee innovative, che il paese ha imparato a conoscere ed apprezzare, fin dal suo arrivo nel 2007 - lo ricorda il sindaco di Piozzo, Antonio Acconciaioco - "Era una persona che si adoperava molto per la comunità, con una grande capacità decisionale, risoluto e precursore dei tempi."

Luigi Gallo, sindaco di Clavesana: "Da don Armando ho sempre avuto la massima collaborazione su tutto, dalle attività di Protezione civile a tutto il resto. Era un prete dall'omelia 'dura', se mi passate il termine, ma un uomo dalle doti speciali e dalla grande voglia di lavorare per le proprie comunità!".

Attento alle giovani generazioni e aperto alle collaborazioni interparrocchiali, come con la comunità di Dogliani, l'ultimo saluto a don Armando Ferreri avverrà con le esequie fissate per sabato 27 gennaio alle ore 15 presso la parrocchiale doglianese dei Santi Quirico e Paolo. Veglie di preghiera sono in programma domani, venerdì 25, alle ore 18 presso la casa di riposo di Piozzo e alle ore 20 nelle parrocchie di Piozzo, Farigliano, Clavesana e Rocca Cigliè.