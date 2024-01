Farmacie online, alle radici di un successo: i motivi della loro convenienza

Letteralmente esplose, lato popolarità, a seguito dello scoppio dell'emergenza sanitaria, le farmacie online, legali in Italia dal 2014, sono scelte da sempre più persone per gli acquisti legati al mondo del benessere e per comprare farmaci senza obbligo di prescrizione.

Settore che si lascia alle spalle un 2023 di crescita e di arrivo sul mercato di nuovi player di spicco, tra cui la farmacia italiana CEF, e-commerce della prima cooperativa in Italia nel comparto, realtà che ha deciso di sbarcare in rete con un portale fornitissimo dove non manca lo store locator, quello delle farmacie online occupa, assieme alle parafarmacie, il 5,5% del mercato web per il mondo Health & Pharma (fonte: dati del Consorzio Netcomm).

A emergenza sanitaria - da tempo - archiviata, il focus, da parte di chi sceglie la farmacia online, si è spostato su altre esigenze e vantaggi. In cima alla lista troviamo la convenienza economica. Alcuni prodotti, come per esempio i farmaci senza obbligo di prescrizione, cruciali in periodi dell'anno come l'inverno per tenere sotto controllo i sintomi dell'influenza, possono costare anche il 30% in meno (un bel risparmio in periodi di crisi come quello che stiamo attraversando).

Le farmacie online, inoltre, si contraddistinguono da sempre per un'area promozioni particolarmente fornita, tratto comune a tutti i portali di questo tipo, che permette di fare scorte per i mesi futuri direttamente da casa propria, ma anche mentre ci si trova in giro per la gestione di vari impegni.

Un'altra peculiarità molto sentita da chi sceglie le farmacie online è la privacy, considerata, soprattutto quando in campo ci sono aspetti delicati come la salute, un vero e proprio valore.

Per amor di precisione, è bene ricordare che, nonostante la discrezione tipica del canale online, c'è chi non vuole rinunciare all'interazione con il farmacista, professionista il cui parere è considerato ancora prezioso.

Questo è il motivo per cui, come sopra accennato, molte e-farmacie scelgono di includere lo store locator, in modo da dare alla propria utenza il maggior numero possibile di opzioni per concludere i propri acquisti in maniera rapida e tranquilla.

In tutto questo non va mai dimenticata l'importanza di rivolgersi solo a farmacie effettivamente autorizzate. Come capire quali lo sono? Semplicemente andando in fondo alle varie pagine del sito web e accertandosi della presenza di due bollini, entrambi con sfondo bianco. Il primo, caratterizzato dalla presenza di scritte azzurre, rimanda al sito del Ministero della Salute e attesta il possesso di autorizzazione alla vendita online di medicinali.

Il secondo, che presenta invece scritte verdi, certifica la legalità nella vendita di farmaci senza obbligo di prescrizione e OTC (porta sempre al sito del Ministero della Salute).