Il token MANTA sale del 9% e il TVL sale del 72% dopo il listing

Il mondo delle criptovalute continua a essere teatro di sorprendenti sviluppi, con il token MANTA che ha recentemente registrato un notevole aumento del 9% e una spettacolare crescita del 72% nel Valore Totale Bloccato (TVL) dopo la sua quotazione su importanti exchange.

Nel frattempo, Bitcoin Minetrix sta attirando l'attenzione con la sua prevendita (attualmente ancora in corso), che sta macinando record su record. Esaminiamo da vicino questi avvenimenti che stanno scuotendo il panorama crypto.

<<<Scopri Bitcoin Minetrix>>>

La notevole performance del token MANTA

Questo successo non è stato casuale

Oltre alle metriche finanziarie, Manta Network ha anche registrato una notevole crescita dell'attività on-chain. Il numero medio di Transazioni Per Secondo (TPS) ha registrato un aumento impressionante del 75% durante la settimana, segnalando un interesse crescente e una partecipazione attiva alla rete.

L'utilità del token MANTA all'interno dell'ecosistema di Manta Network aggiunge ulteriore attrattiva. Oltre a servire come mezzo per pagare le commissioni di transazione, gli utenti possono mettere in staking MANTA per potenziare la sicurezza della blockchain. I ricavi generati e i risparmi sui costi del gas contribuiscono al finanziamento di attività on-chain e applicazioni zk, aumentando la domanda di spazio di blocco e portando ad un accumulo di valore per i possessori di MANTA.

Le sfide e gli ostacoli per MANTA

Inoltre, il progetto ha suscitato qualche preoccupazione quando il team ha venduto 2 milioni di MANTA in soli 5 minuti, convertendoli prontamente in Ethereum (ETH). Nonostante la difesa del team, che ha sostenuto che ciò fosse in linea con l'economia del token e non indicativo di scarico o riciclaggio di denaro, la comunità è rimasta in parte scettica. Tuttavia, le vendite si sono fermate, attenuando le preoccupazioni sul potenziale scarico.

Continua a macinare record anche Bitcoin Minetrix

Mentre MANTA fa notizia, un altro progetto sta emergendo nel panorama crypto. Bitcoin Minetrix (BTCMTX) sta rivoluzionando il settore offrendo un meccanismo "Stake-to-Mine" che consente agli utenti di guadagnare Bitcoin senza dover acquistare o gestire hardware costoso.

Questo innovativo progetto mira a risolvere una delle sfide principali del Bitcoin, ossia democratizzare il mining di criptovalute e renderlo più trasparente ed efficiente. Il sistema Stake-To-Mine basato su blockchain di BTCMTX apre le porte del mining a tutti, consentendo agli stakers di generare ricompense in BTC sfruttando l'operazione di cloud mining del progetto.

Inoltre, BTCMTX offre ricompense per lo staking del 71% all'anno per il possesso del token. Questo meccanismo di doppia ricompensa ha suscitato un notevole interesse nell'evento di prevendita attualmente in corso di BTCMTX, con l’account Twitter del progetto che ha già raggiunto 18.800 follower. Anche YouTuber di alto profilo, come Austin Hilton, hanno dato il loro endorsement a BTCMTX, aumentando ulteriormente la visibilità del progetto.

Già raccolti 9 milioni di dollari

prevendita di Bitcoin Minetrix

Conclusioni

Nel frattempo, Bitcoin Minetrix sta guadagnando terreno con la sua innovativa proposta "Stake-to-Mine", attirando l'interesse degli investitori e registrando già un notevole successo nella fase di prevendita. Il panorama delle criptovalute continua a evolversi, offrendo opportunità e soluzioni innovative per gli appassionati e gli investitori.

<<<Scopri Bitcoin Minetrix>>>