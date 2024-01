Iscriviti al corso "Gestore trasporto merci - accesso alla professione"

La FAI-Tuttoservizi organizza un corso finalizzato all'accesso alla professione per gestore dei trasporti di cose per conto di terzi, riservato a coloro che sono in possesso di un diploma di scuola media superiore.

Il corso avrà la durata di 42 ore, fatte interamente online, con inizio dal 26 febbraio 2024.

Obiettivi

Preparazione per candidati, diplomati, che vorranno sostenere l’esame per il conseguimento dell’attestato di capacità professionale per dirigere l’attività di trasporto di impresa operante nel settore dei trasporti di merci per conto di terzi sia in campo nazionale/internazionale per qualsiasi tipologia di veicoli.

Contenuti

Accesso al mercato

Sicurezza stradale

Norme tecniche e gestione tecnica

Diritto civile, commerciale, sociale e tributario

Gestione commerciale

Esercitazioni pratiche

Titolo conseguito

Attestato di Idoneità Professionale per dirigere l’attività di trasporti di impresa operante nel settore dei trasporti merci su strada per conto di terzi sul territorio nazionale e in campo interazionale.

Durata:42 ore fatte interamente online.

Periodo: a partire da lunedì 26 febbraio 2024

Sessione d'esame: 2 maggio 2024

Frequenza: online

Per maggiori informazioni e iscrizioni, chiamare 0171-413120 int. 1 oppure inviare una email a: liliana.grosso@tuttoservizi.cuneo.it

La Tuttoservizi S. Coop. si trova a Cuneo, in via Benessia 7

Sito: http://www.tuttoservizi.cuneo.it/