Al MIAC l’appuntamento con il mercatino dei piccoli animali

È di nuovo tempo di mercatino dei piccoli animali al Mercato Ingrosso Agroalimentare Cuneo (MIAC). L’atteso appuntamento con il mondo dei piccoli animali è per domenica 28 gennaio a partire dalle 7,30 e fino alle 12. Durante l’esposizione sarà possibile ammirare e acquistare conigli, piccoli roditori, pesci d’acquario, canarini, pappagalli e uccellini ornamentali detenuti e allevati al chiuso. Restano alcune limitazioni ministeriali legate all’influenza aviaria, che non consentono la presenza di altre specie avicole come pollame, tacchini, faraone, oche, anatre, quaglie, piccioni, fagiani, pernici, ratiti, e loro prodotti.

Durante la mattinata, ci sarà inoltre la possibilità di acquistare mangimi, attrezzature ed oggettistica, oltre ad alcuni prodotti di eccellenza del territorio proposti direttamente dai produttori locali.