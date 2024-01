Saluzzo, piena adesione di Italia Viva ad “Insieme si può”

Nella serata del 23 gennaio si è tenuta a Saluzzo l'assemblea annuale dell'associazione 'Insieme si può', un momento di confronto costruttivo che ha visto la partecipazione attiva di esponenti chiave, tra cui il presidente di Italia Viva Cuneo, Francesco Hellmann.



La presenza di Hellmann ha rappresentato un importante segnale di collaborazione e unità tra le diverse realtà politiche locali. Durante l'incontro, il presidente di Italia Viva ha espresso la sua piena adesione alle iniziative di 'Insieme si può' in vista delle prossime elezioni saluzzesi.



La decisione di unire le forze è maturata nella consapevolezza che, tale sinergia può rappresentare una risorsa preziosa per affrontare le sfide che il territorio di Saluzzo si troverà ad affrontare nelle prossime elezioni.



Si confida che questa collaborazione possa contribuire a promuovere un dibattito politico costruttivo e a offrire soluzioni concrete per le esigenze della città e dei suoi cittadini.