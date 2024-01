Tutti uniti per la permanenza e la valorizzazione della sede del Politecnico a Mondovì

Gentile Direttore,

avendo appreso dell’elezione del Prof. Paolo Corgnati a nuovo Rettore del Politecnico di Torino, al quale rivolgiamo il nostro augurio per un proficuo lavoro alla guida di un’istituzione così importante per tutto il territorio piemontese, ci permettiamo una considerazione, unitamente ad una esortazione, sul punto.

Abbiamo apprezzato le parole spese ieri dal neo Rettore, nell' intervista del Tg Regione del Piemonte, in cui ha rimarcato che la sede distaccata del Politecnico a Mondovì è un esempio per gli altri territori. Per tanto auspichiamo che il Prof. Corgnati, nello svolgere un così delicato e cruciale ruolo, possa, nel solco del suo predecessore Prof. Guido Saracco, dare continuità al piano di investimenti attuato dal Politecnico per la valorizzazione delle sedi decentrate, come avvenuto a Mondovì. È notizia recente quella dell’avvio dei lavori di riqualificazione delle ex scuole “Battaglia” per ricavare cinque nuovi laboratori di trasferimento tecnologico, per un investimento totale di circa 2 Milioni di Euro totalmente a carico dell’istituzione universitaria.

Riteniamo, poi, che su temi come questo le diverse parti politiche debbano confrontarsi e ragionare insieme, ed invitiamo anche gli altri partiti cittadini ad unirsi a noi in questa riflessione, poiché una comunità è in grado di raggiungere risultati significativi se dimostra di essere in grado di lavorare insieme, al di là delle legittime appartenenze politiche e partitiche.

In tal senso rivolgiamo un’esortazione al Sindaco di Mondovì, Luca Robaldo, affinché ponga in essere, unitamente al Consiglio Comunale tutto, le più opportune iniziative di relazione, anche in sinergia con gli stakeholder del territorio, affinché la sede monregalese del Politecnico possa continuare con rinnovato slancio nella sua attività di formazione per le future generazioni, salvaguardando anche l’importante lavoro fatto dalle istituzioni locali nel recente passato.

Manifestiamo sin d’ora al Sindaco la disponibilità delle nostre comunità politiche a supportare le iniziative che riterrà di mettere in campo per raggiungere il cruciale obbiettivo non solo della permanenza, ma anche della continua valorizzazione della sede del Politecnico a Mondovì, la cui presenza è fondamentale per tutto il territorio monregalese e per il tessuto imprenditoriale locale.



Giampiero Caramello, Forza Italia Mondovi

Claudio Sarotto Presidente del circolo FdI di Mondovì

Alessandro Bertazzoli, Gioventù Nazionale Mondovì

Pietro Danna, Azione Mondovi