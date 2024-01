Sci alpino maschile, Coppa del mondo: successo di Strasser nello slalom di Schladming, in gara anche Corrado Barbera

E sono due le vittorie consecutive per il tedesco Linus Strasser: dopo il successo sul ghiaccio di Kitzbuehel, arriva anche la vittoria sulla neve salata di Schladming, grazie al tempo finale di 1’45″20, 28 centesimi meglio del norvegese Timon Haugan e 1″02 prima del francese Clement Noel.

Due gli azzurri qualificati per la seconda manche.

Tommaso Sala è stato pressoché perfetto nella seconda parte di manche, dopo aver commesso qualche piccolo errore nella prima parte. Il brianzolo chiude al nono posto con 1″78 di ritardo dal vincitore.

Buona prima parte di manche per Alex Vinatzer, che poi ha purtroppo inforcato nel muro finale. Vinatzer è comunque tornato veloce anche fra ai pali stretti dello slalom.

Inforcata netta per Tobias Kastlunger nella prima manche, che lo ha costretto a dare addio alla gara. Stefano Gross aveva accusato un ritardo di 2″93 e non era riuscito a qualificarsi per la seconda.

In ritardo Matteo Canins, Simon Maurberger e Corrado Barbera.

Feller mantiene la leadership di specialità con 440 punti, davanti a Strasser a quota 308 e a Haugan a 228. Sala è il miglior azzurro, al 16/o posto, con 108 punti.