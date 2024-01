A Vignolo si cerca una famiglia per Moon, tenerissimo labrador di cinque anni

È un tenerissimo labrador di 5 anni Moon dal pelo champagne, docile, ubbidiente ma soprattutto infinitamente coccolone. Di Vignolo, ci contattano i suoi padroni e ci chiedono un importante appello: stanno cercando qualcuno che si prenda cura di lui, poiché loro, per importanti motivi personali, purtroppo non possono più tenerlo.



“Cerchiamo qualcuno di affidabile ed amante degli animali. Non vogliamo che Moon finisca in un canile e, a maggior ragione che il distacco sarà per noi doloroso, ci appelliamo a tutti i lettori nella speranza di trovare una persona/famiglia che gli voglia bene e riuscire a potergli dare il miglior futuro possibile.”



Provvisto di microchip e con tutti i documenti in regola, Moon non ha problemi a stare a contatto con i bambini, anche molto piccoli.



Se qualcuno è interessato può chiamare il seguente numero: 340.9348077 (Giuliana)