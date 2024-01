Il musicista albese Paolo Paglia annuncia il suo nuovo libro al Caffè Letterario di Bra

Parafrasando una celebre frase di Charlie Chaplin, un giorno senza musica è un giorno perso. Lo sa bene il maestro Paolo Paglia che di musica se ne intende e continua a celebrarla attraverso concerti e pubblicazioni.



L’annuncio della sua ultima fatica editoriale è arrivato al Caffè Letterario di Bra. Il libro si intitola “Visioni notturne” (Algra) ed è un sogno musicale ad occhi aperti, come si può leggere nella prefazione dell’opera, a cura del professor Elio Ambrogio.



«La musica come mezzo e metodo di conoscenza. Anche nei capitoli più leggeri di Visioni notturne emerge però sempre questa tendenza dell’Autore a ricondurre ogni interpretazione, ogni considerazione, ogni esposizione alla tematica musicale, i cui principi, ma anche i tecnicismi più ardui, diventano una specie di paradigma degli eventi quotidiani, sociali, intimi, persino storici, che Paglia prova a ricondurre sempre al concetto di armonia, o, meno frequentemente, di disarmonia».



Ne viene fuori un’immagine a tutto tondo dell’intimo musicale dell’autore albese, attraverso un racconto di emozioni che ci appassionano e legano al pentagramma. Perché è inutile girarci intorno: la musica indossa un’aurea misteriosa. Essa sembra capirci sempre, ci motiva ad iniziare una nuova giornata quando non avremmo nemmeno voglia di tirare fuori i piedi dal letto la mattina, ci consola nelle giornate grigie, ci fa compagnia durante i viaggi o mentre facciamo sport.



Scrive simpaticamente Paolo Paglia: «Telefonando al mio amico neurologo per lamentarmi che le orecchie mi fischiavano, lui, laconicamente, mi rispose: “Non preoccuparti, ma quando applaudiranno dammi un colpo di telefono”».



Insomma, che la musica sia un balsamo della vita tra i più intensi è ormai un fatto appurato e nel caso in cui si abbia bisogno di una riconferma, il libro di Paglia è quella perfetta.



Un po’ di biografia

Paolo Paglia, diplomato in Composizione al Conservatorio “Verdi” di Torino, ha studiato direzione d’orchestra con Vernizzi e Benini. Ha diretto oltre millecinquecento concerti, collaborando con solisti di fama internazionale. Ha esplorato diversi generi musicali, curando l’edizione in copia anastatica dei 52 Canoni di Giovanni Battista Martini. Anche come musicologo ha dato alle stampe molti studi. Per Algra ha già pubblicato Suoni, parole, silenzi. La musica tra spirito e tradizione (2020) e Oh per Bach! Liberi pensieri e divagazioni sul nome B.A.C.H. (2022). E lo show è destinato a continuare...