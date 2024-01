Renaudo srl, un tassello inossidabile per il Cuneo Volley

Il mondo Cuneo Volley può continuare a contare sulla preziosa collaborazione con la Renaudo s.r.l. ferramenta-utensileria.

Tra le partite casalinghe sia dell’A2 che del settore giovanile con i relativi lavori di montaggio e smontaggio del campo, oltre alle necessità quotidiane di oltre 9 mesi di attività, la partnership con una realtà di alto livello come materiali, personale esperto e ben strutturata sul territorio cuneese, è davvero un tassello “portante” per il Club cuneese. Una visita davvero interessante, che ha messo in risalto anche le passioni dei giocatori per il “fai da te”.

« Siamo fieri di continuare a sostenere il Cuneo volley, un Club giovane, affiatato e molto ambizioso come il nostro staff. L’impegno e le emozioni che questa squadra sta mostrando in campo in questa stagione, sono gli stessi per cui lavoriamo anche noi ogni giorno; rendere il cliente sempre soddisfatto di averci scelto è la più grande soddisfazione e vedere uno spettacolo dietro l’altro al palazzetto ripaga il sostegno e la fiducia che anche quest’anno abbiamo voluto dare al mondo biancoblù. Continuate così ragazzi!» - ha dichiarato Anna Renaudo, figlia del titolare.

La Renaudo S.r.l. Nasce nel 1998 come ferramenta-utensileria ed è specializzata nella vendita all'ingrosso e al minuto di attrezzature per usi professionali e non. Offre ai suoi clienti, oltre al classico servizio al banco, un'area espositiva di circa 2000 m² con 35000 articoli dei migliori brand presenti sul mercato disponibili a magazzino. Oltre ai prodotti presenti sul sito e nel nei loro punti vendita, offrono un vasto numero di servizi, quali: taglio di materie plastiche, taglio legno, servizio tintometrico, duplicazione di chiavi e radiocomandi, bombole del gas, riparazione attrezzatura, incisione targhette, abbigliamento personalizzato, noleggio attrezzatura, affilatura lame e dischi, compra online e ritira in negozio. Da loro potete trovare utensili meccanici ed elettrici delle migliori marche internazionali, proprio perché il catalogo è in continua espansione, in modo da rispondere in modo sempre più efficace alle necessità dei clienti. Numerosi sono i brand di alto profilo presenti sugli scaffali, da DEWALT a MILWAUKEE, spaziando dai tradizionali utensili manuali a utensili meccanici ed elettroutensili a batteria passando per dinamometria e attrezzi da lavoro specifici. La Renaudo S.r.l. spedisce ovunque, garantendo velocità e affidabilità agli acquisti effettuati, con ben due punti vendita sul territorio cuneese, uno a San Defendente di Cervasca e l’altro a Mondovì.

Visita il sito www.renaudo.com per maggiori informazioni e per scoprire il catalogo.