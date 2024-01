Volley maschile A3. Sarlux Sarroch, Giombini mette in guardia i suoi: "Savigliano ottima squadra e gioca con la testa libera"

Sarà la cagliaritana Sarlux Sarroch la prossima avversaria del Monge Gerbaudo Savigliano nel campionato di A3.

La sfida, valida per la quinta giornata di ritorno del girone bianco, è in programma sabato 27 gennaio con fischio d'inizio alle 20 al palazzetto di Cavallermaggiore.

Così Leondino Giombini, coach della squadra sarda (reduce dalla vittoria per 3-1 contro Bologna), in vista del match: "Savigliano è un’ottima squadra, lo dimostra anche il fatto che sia l’unica ad aver battuto la capolista Mantova. Hanno un buon livello di gioco e sono tranquilli in classifica, questo permette loro di giocare con la testa libera. Arrivano dalla sconfitta al tie break contro Brugherio, noi dovremo essere bravi a fare il nostro buon gioco con continuità e spingerli all’errore, come fatto nei primi due set contro Bologna. Lo dico ogni giorno ai ragazzi, dobbiamo cercare punti in qualunque campo, quindi sabato ci proveremo a Savigliano”