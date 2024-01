Biraghi rinnova la partnership con il Famila Basket Schio: un legame di grandi successi che dura da otto anni

Anche quest’anno si rinnova la partnership tra Biraghi e il Famila Basket Schio. L’azienda lattiero casearia sceglie di continuare a sostenere la squadra di basket femminile più titolata in Italia, festeggiando gli otto anni di collaborazione. Da sempre vicina al mondo dello sport, Biraghi appoggia la squadra dal 2016, periodo di tempo durante il quale il team ha vinto 16 trofei.

Il Famila Basket Schio milita nel campionato italiano di A1 e nel corso del 2023 ha ottenuto la vittoria in tutte le competizioni nazionali: Campionato, Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Ottimi sono i risultati anche fuori dai confini: la squadra nel 2023 è salita sul podio in terza posizione nell’EuroLeague Women – massima competizione europea – segnando un risultato storico per l’Italia a distanza di 21 anni dall’ultima qualificazione alle Final Four.

Non è la prima volta che Biraghi sceglie di associare il proprio brand al mondo dello sport. Infatti, nel marzo 2023 l’azienda è diventata Official Partner delle Nazionali Italiane di Calcio, sia maschili che femminili, ed è stata sponsor per due edizioni del Giro d'Italia di ciclismo, promuovendo uno stile di vita sano ed un’alimentazione equilibrata.

"Siamo orgogliosi di continuare a sostenere il Famila Basket Schio, che sta raggiungendo traguardi importanti per la storia della pallacanestro femminile italiana. Da sempre crediamo nel valore dello sport – spiega Claudio Testa, Direttore Marketing della Biraghi SpA – non solo come attività fisica, ma anche come stile di vita sano ed equilibrato, che si esprime anche attraverso i nostri prodotti".

"La partnership con un’azienda prestigiosa come Biraghi – afferma il Direttore Generale Famila Basket, Paolo De Angelis – è per noi a prescindere un motivo di orgoglio. Un’azienda che investe tanto in comunicazione, che annovera tra i suoi “testimonial” il top delle squadre e degli eventi sportivi in Italia e che ha scelto di legare il proprio brand alla nostra realtà aggiunge valore ai tanti sforzi che le nostre ragazze mettono ogni giorno in campo, cercando di lanciare il cuore oltre l’ostacolo. Grazie Biraghi!".