Ottocento giovanissimi al via: domenica è tempo di Campestre al Parco Parri di Cuneo

Saranno oltre 800 gli iscritti che si daranno battaglia domenica 28 gennaio a Cuneo, giovanissimi e provenienti da tutto il Piemonte, nella splendida cornice del Parco Parri, in una giornata che si preannuncia calda e soleggiata.

La gara sarà valida come prova unica di Campionato regionale di società giovanile, uno degli appuntamenti più attesi di tutta l’atletica piemontese.

A dare il via alla manifestazione sarà la padrona di casa, la sindaca Patrizia Manassero. Le gare inizieranno alle 10 e continueranno fino alle 13, orario previsto per le premiazioni.

Grande soddisfazione per la società organizzatrice, Atletica Roata Chiusani in collaborazione con Atletica Sprint Morozzo e Michelin Sport Club, per l’evento giunto alla terza edizione che quest’anno la federazione ha premiato concedendo l’assegnazione dei titoli regionali giovanili.

L’Atletica Roata Chiusani sarà la società più numerosa, portando ai nastri di partenza 110 atleti, dai 5 ai 34 anni di età, numeri da record che premiano il grande lavoro svolto da dirigenza, staff tecnico e collaboratori.