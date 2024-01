Centomila auto in ingresso ogni giorno ad Alba. Nel 2023 meno incidenti e nessun mortale

I numeri dell’attività di prevenzione e controllo svolte negli ultimi dodici mesi dalla Polizia Municipale di Alba è stata al centro dell’incontro tenuto in municipio nella tarda mattinata di oggi, venerdì 26 gennaio, presenti l’assessore delegato Lorenzo Barbero, il comandante del Corpo Antonio Di Ciancia e l’ispettore capo Alessandro Fracanzani.

Dai dati del resoconto 2023 si possono dedurre i tratti di una città che proprio il comandante Di Ciancia ha descritto come “assai dinamica e ricca di eventi, nei quali siamo coinvolti in quasi tutti i periodi dell’anno”.

I compiti di cui si occupa il Corpo di Polizia Municipale albese, formato attualmente da 22 agenti e un’impiegata amministrativa, sono suddivise fra attività di polizia stradale, polizia giudiziaria, polizia amministrativa e pubblica sicurezza urbana.

Complessivamente nello scorso anno le ore di servizio erogate sono state 33.000, effettuate fra le 7.30 e le 20 dei giorni feriali e le 8.30-19.30 dei festivi, con ben 29.000 chiamate al centralino automatico.

La città di Alba ha un flusso di autoveicoli in entrata/uscita attestato da alcuni anni sulle 100.000 unità giornaliere, per cui il fatto che gli incidenti stradali rilevati dal Corpo in città siano diminuiti da 182 a 108 va visto come un segnale positivo.

Le zone dove avvengono più incidenti sono il centro storico, corso Europa, corso Canale e corso Italia/Langhe.

Durante il 2023, nelle ore diurne, in cui la Polizia Municipale è impegnata, non ci sono stati incidenti mortali. Quelli rilevati hanno riguardato 197 veicoli, con 36 persone ferite, di cui 13 con pedoni o ciclisti coinvolti.

“In questi casi specifici – spiega il comandante Di Ciancia - le probabilità di avere feriti ovviamente aumentano. Ritengo una buona notizia il calo di incidenti nel nostro territorio e anticipo la domanda sulle cause: come in generale avviene in Italia sono dovuti a distrazione per guida con telefono, mancate precedenze, velocità eccessiva, non osservanza della distanza di sicurezza, sorpassi azzardati. Non abbiamo per ora segnalazioni di incidenti con monopattini”.

In totale le sanzioni accertate nella città di Alba sono state 22.567 per violazione al Codice della Strada e 137 per violazioni ai regolamenti comunali in materia di decoro urbano. Lo storico indica che negli anni 2017-2018 superavano le 35.000.

Per divieto di sosta sono state ben 13.708, per mancata assicurazione 508, i casi di mancata revisione 463.

La città di Alba è dotata di 9 varchi ZTL per il controllo dell’area pedonale con oltre 5.000 permessi rilasciati. Le sanzioni per l’inosservanza in questo caso sono state 6.254, in linea con il 2022.

Alba ha una ZTL ambientale che si estende su un’area più vasta, nella quale è impedita la circolazione dei veicoli Euro 0-1-2 per tutto l’anno e ai veicoli Euro 3-4 diesel dal 15 settembre al 15 aprile, dalle 8.30 alle 18.30.

“Per fortuna il parco auto circolante è al 60% composto da Euro 6, al 25% Euro 5 e al 15% Euro 3-4 per cui i veicoli più inquinanti sono pochi. Abbiamo purtroppo rilevato l’aumento di patenti contraffatte e di guida senza patente”, ha sottolineato ancora il comandante Di Ciancia.

Le attività di polizia giudiziaria impegnano un quinto delle ore di lavoro, prevedendo anche i controlli edilizi e quelli negli esercizi commerciali e di vendita. 304 gli atti eseguiti.

Il parco veicoli in dotazione è composto da 4 motociclette, 7 auto e un furgone, gli strumenti tecnologici a disposizione comprendono il velox fisso a Ricca in direzione di Manera – Borgomale, il Telelaser per rilevamento velocità e un Targa-system che permette di conoscere i dati relativi ad assicurazione, revisione periodica, fermi amministrativi del veicolo. Inoltre sono più di 100 le telecamere distribuite sul territorio.

Il servizio di polizia locale viene gestito in forma associata e regolata da apposita convenzione con i Comuni di Castagnito e Guarene e con l’Unione Castelli Roero Monferrato con sede a Govone.

“Siamo in attesa del nuovo Codice della Strada, che sembra debba essere in dirittura di arrivo. Spero ci dia l’opportunità di contribuire a migliorare ulteriormente la sicurezza dei cittadini”, conclude il comandante Antonio Di Ciancia.

[Da sinistra l’assessore delegato Lorenzo Barbero, il comandante del Corpo Antonio Di Ciancia e l’ispettore capo Alessandro Fracanzani]