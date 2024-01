Monforte d’Alba: le risposte degli esperti alle domande dell’Associazione Genitori

"Fuori di scatola" è il titolo del secondo appuntamento promosso per questa sera (alle ore 20.30 presso il Teatro Comunale) dall’Associazione Genitori Monforte d’Alba in collaborazione col Comune langarolo, con l’obiettivo di migliorare le relazioni fra ragazzi, famiglia e scuola, dando così "un supporto alla formazione di una comunità condivisa, in costante dialogo e confronto". "Per aiutarci in un questo percorso e ricordarci che siamo un po’ tutti sulla stessa barca – dicono i referenti dell’associazione – a grande richiesta tornano a Monforte Silvia Spinelli e Vittorio Gonella".

COME FUNZIONA LA SERATA

"Nella nostra 'scatola' – dicono gli organizzatori – verranno inserite le domande fatte da presenti. Le estrarremo a caso, le leggeremo e i nostri due ospiti potranno prenotarsi per rispondere. Ovviamente nel corso della serata sarà possibile continuare a fare domande, venendo ad aggiungere foglietti nella scatola o semplicemente alzando la mano".

SILVIA SPINELLI

È psicoterapeuta, formatrice e divulgatrice.

Dal 2001 aiuta bambini e famiglie a uscire dal loop di capricci-rimprovero-senso di colpa, utilizzando psicologia e neuroscienze spiegate in modo semplice.

Oltre al lavoro clinico, ha coordinato e svolto formazione in moltissimi servizi educativi (in particolare della fascia 0-6 anni).

Divulga concetti psicologici su genitorialità e relazioni sane attraverso il suo sito: www.lapsicologasilvia.it, il suo podcast e il suo canale Youtube, e incontri sul territorio.

Amministra la Community online di confronto educativo tra genitori ed insegnanti Educational Tips e ha inventato i progetti Attente al Lupo e Educational Planner.

Ha due figli maschi e due border collie femmine, e ama parlare alle persone in modo 'normale', senza eccessivi formalismi.

VITTORIO GONELLA

Psicologo clinico e psicoterapeuta, è membro della Società di Psicoanalisi e Psicoterapia Sandor Ferenczi. Ha recentemente pubblicato sulla rivista Comunicare l’articolo “Il bullismo tra mentalità vincente e identità sofferente”, nel quale descrive il bullismo attraverso immagini provenienti dal mondo animale.