Il gioco di casinò che ti farà impazzire: Crazy Time

Il mondo dei giochi d’azzardo e dei casinò online è stato rivoluzionato dall'appassionante ruota della fortuna Crazy Time . Questo casinò online streaming 24 ore su 24, di proprietà di Evolution Gaming, offre ai giocatori una nuova esperienza di gioco dove a farla da padrona sono le vincite, funzioni speciali e moltiplicatori. Chi ha deciso di dare un’opportunità a Crazy Time lo sa bene: con la giusta strategia e il bacio della fortuna si riescono a portare a casa vincente impressionati.

Se abbiamo risvegliato la tua curiosità e vuoi saperne di più, hai trovato l’articolo che stavi cercando. Oggi potrai avere a portata di mano tutto ciò che c'è da sapere su Crazy Time.

La base di Crazy Time

Al centro di tutto vi è una ruota gigante piena di colori e numeri, composta da 54 segmenti. Ogni segmento indica un risultato, ed è proprio per questo che riporta un numero che segnala l’importo da versare oppure un segno che rappresenta una funzione-bonus moltiplicatrice della vincita.

Nel momento in cui i giocatori che decidono di provare il brivido dell'adrenalina, dovranno semplicemente piazzare una scommessa su uno o più segmenti della ruota. Ad occuparsi del resto sarà il croupier che girerà la ruota e rivelerà chi sono coloro che hanno ottenuto una vincita dalla propria scommessa. Ogni premio dipenderà dal numero che viene estratto a ogni giro ed è per questo che la vincita ricavata varia costantemente.

Qualora la ruota dovesse fermarsi in una sezione normale, si riceverà la somma corrispondente al valore indicato nella sezione. Nel caso in cui si dovesse avere un colpo di fortuna, potrebbe attivarsi una funzione bonus per guadagnare ancora di più. Se così fosse, verrai accompagnato verso la sala dove si giocano le funzioni bonus.

Le funzioni speciali di Crazy Time da non perdere

Durante ogni giocata, dovrai prestare molta attenzione ai seguenti quattro segmenti:

Cash Hunt: Questa mini-ruota della fortuna è composta da 15 caselle. In ogni casella vi è un premio in denaro che si può riscattare e sommare alla vincita nel caso vi si fermi sopra la pallina.

Coin Flip, ovvero il gioco del lancio della moneta. Con questa funzione bonus potrai raggiungere una vincita fino a 200 volte la puntata effettuata. E’ per questo che dovrai scegliere tra testa e croce e incrociare le dita.

Pachinko: Se durante il giro della ruota dovesse attivarsi questo bonus, dovrai lanciare un disco in un campo di simboli. Nel caso dovessi fare un buon lancio, potrai ottenere la vincita riportata nei simboli speciali.

Crazy Time Bonus Game: Si tratta del round bonus più amato dai giocatori. Grazie ai suoi moltiplicatori, si può raggiungere una succulenta vincita superiore a 2000 volte la puntata iniziale.

Divertiti sul casinò online Crazy Time in ogni momento

Una buona strategia e un pizzico di fortuna, consentiranno di vincere un importo massimo 2000 volte più alto della puntata iniziale. Riuscirai così a consacrarti come uno dei migliori giocatori d'azzardo online.