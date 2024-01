Scuola AFP: forgiamo i professionisti di domani

Se stai cercando di fare il primo passo verso un futuro professionale di successo, la scuola di formazione professionale Afp è la strada giusta per te. Rivolta ai giovani talenti in uscita dalla terza media, la nostra scuola offre corsi mirati e all'avanguardia che preparano gli studenti per una carriera brillante in molteplici settori professionali.

A Verzuolo, in una sede accogliente e colorata, con aule luminose, banchi di ultima generazione, uffici curati e moderni, le ragazze e i ragazzi in uscita dalla Scuola Media possono scegliere tra due tipologie di qualifica triennale:

Il trampolino di lancio ideale per coloro che aspirano a diventare esperti nella manutenzione e riparazione di veicoli a motore. Gli studenti apprenderanno non solo le basi teoriche, ma metteranno mano alle proprie competenze pratiche imparando a risolvere le sfide quotidiane del settore automobilistico. Il programma include una vasta gamma di argomenti, tra cui la manutenzione e la riparazione di parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici, nonché la gestione professionale delle operazioni legate agli pneumatici.

Dopo il terzo anno, gli allievi possono affinare le loro skills attraverso il percorso di diploma in Tecnico riparatore dei veicoli a motore - Manutenzione e riparazione di parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici e di pneumatici. Il nuovo iter formativo è abilitante per le sezioni meccatronica, carrozzeria e gommista.

Il corso si concentra sulla fondamentale arte della saldatura e giunzione dei componenti. Gli studenti acquisiranno competenze specializzate nell'utilizzo di tecniche avanzate di saldatura, apprendendo come unire in modo sicuro e affidabile i materiali. Questo corso offre una prospettiva pratica su uno dei settori chiave dell'industria manifatturiera, preparando gli studenti per carriere nelle quali la precisione e l'abilità manuale sono essenziali.

Al termine del triennio è possibile accedere al quarto anno di Diploma di Formazione Professionale per Tecnico per l'automazione industriale - Programmazione e manutenzione (sede Afp di Dronero).

CODICE MECCANOGRAFICO CNCF002009

Il vostro successo è la nostra missione

Al di là dei corsi specifici, Afp si impegna a fornire una formazione completa, abbracciando sia gli aspetti teorici che pratici. Comprendiamo che l'accesso al mondo del lavoro richiede non solo una conoscenza approfondita ma anche un'esperienza pratica. È per questo che collaboriamo strettamente con leader del settore, offrendo agli studenti l'opportunità di confrontarsi direttamente con professionisti esperti. Questa connessione con il mondo reale consente ai nostri studenti di applicare ciò che imparano in aula nei contesti lavorativi reali.

Strutture all'avanguardia

Le nostre sedi vantano aule e laboratori completamente attrezzati e all'avanguardia, progettati per replicare fedelmente le sfide e le opportunità che gli studenti incontreranno nel loro percorso professionale. Abbracciamo la tecnologia come alleata nell'apprendimento, fornendo strumenti di supporto allo studio che riflettono le ultime innovazioni del settore.

Accompagnamento personalizzato

Riconosciamo che il percorso di apprendimento è un viaggio individuale e per questo offriamo un accompagnamento personalizzato. I nostri tutor e professori sono sempre a disposizione per guidare gli studenti lungo il loro percorso di studi, offrendo sostegno e consigli che vanno oltre la mera formazione accademica.

Preparati per essere il protagonista del tuo futuro professionale

In Afp crediamo che una preparazione completa sia la chiave per il successo nel mondo del lavoro. Offriamo non solo corsi di eccellenza, ma anche un ambiente che incoraggia l'esplorazione, la sperimentazione e la crescita personale. Se sei pronto a forgiare il tuo futuro come esperto nella manutenzione dei veicoli a motore o nell'arte della saldatura, questa è la tua via verso il successo professionale. Iscriviti oggi e inizia il tuo viaggio verso una carriera gratificante e appagante!

Per ulteriori informazioni:

www.afpdronero.it

Centro di Verzuolo, Via Don Orione, 41 Verzuolo

0175/86471

lara.reineri@afpdronero.it

segreteria.verzuolo@afpdronero.it

AFP - Illuminiamo il tuo cammino verso il successo!