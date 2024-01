Il Trofeo senza Fine del Giro d'Italia è a Fossano, unica tappa cuneese della carovana rosa

A cento giorni dall'arrivo fossanese del Giro d'Italia, "il Trofeo senza Fine", simbolo dell'evento in rosa verrà esposto a Fossano, presso la chiesa del Salice in piazza Bima. La visita è gratuita e si potrà compiere sabato 27 gennaio dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 13,30 alle 19 e domenica 28 gennaio dalle 10.00 alle 18.

Il trofeo è stato presentato alla stampa e ad un gruppo ristretto di ospiti istituzionali nel pomeriggio di venerdi 26 gennaio.

Sul palco il Comitato della Tappa del 6 maggio 2024, composto dal Presidente Gianfranco Riorda, da Antonio Miglio, presidente della Cassa di Risparmio di Fossano, Giancarlo Fruttero presidente Ascom, Dario Tallone Sindaco di Fossano, Donatella Rattalino Assessore comunale allo Sport, e Roberto Bima, storico esperto del Giro e presidente dell'associazione Vola.

Erano anche presenti gli altri membri della Giunta comunale insieme alla Consigliera Provinciale Simona Giaccardi, oltre a Sergio Trossarello per RCS e alla figlia del compianto Lorenzo Tealdi, accompagnata dall'amico Guido Campana.

Il sindaco Tallone ha ringraziato, per essersi adoperati per regalare ai fossanesi l'evento del Giro, il Senatore Giorgio Bergesio e l'Assessore Regionale Fabrizio Ricca, e ha posto l'attenzione su chi con il proprio lavoro e il proprio volontariato sarà in campo perchè tutto funzioni alla perfezione e in sicurezza, a partire dalle forze dell'ordine e dal comando di polizia locale: "un grazie anche all'Associazione Carabinieri e ai Ciceroni, che accompagneranno i visitatori in questa chiesa. Ieri ci sono state le prove generali per "colorare" di rosa il Castello degli Acaja, immagini che stanno facendo il giro del mondo. Di questo devo ringraziare la BiEsse forniture elettriche che, come partner, ci ha permesso la resa dell'illuminazione del nostro più importante storico e architettonico simbolo cittadino!"





Gianfranco Riorda, presidente del comitato di tappa, ha ricordato che si occupa di una tappa locale del giro per la terza volta: "Le partenze sono belle, ma gli arrivi sono un'altra cosa, con il loro contesto di giornalisti, televisione, una carovana che porta la festa nelle città che hanno la fortuna di ospitarla! Come comitato abbiamo in serbo tutta una serie di eventi collaterali: concerti, attività con le scuole, la "Fossano in bici" e la "Notte Rosa". Il programma completo verrà illustrato nella speciale conferenza stampa che si terrà alla chiesa del Gonfalone il 15 marzo prossimo, alla presenza di Stefano Garzelli."

Il Senatore Giorgio Bergesio, ha sottolineato come il lavoro di squadra ha permesso a Fossano di avere l'unica tappa 2024 della Granda: "Il comitato ha membri di un certo spessore e so che lavorerà bene! E' un onore aver potuto contribuire ad una festa come quella che sarà il 6 maggio, un giorno in cui Fossano festeggerà pure il proprio patrono, San Giovenale e sono sicuro che tutto procederà alla perfezione, con il minimo impatto negativo sulla viabilità e la routine cittadina".

La tappa ciclistica Novara-Fossano ripropone dopo bel trentuno anni, quando si corse la Sampeyre-Fossano, l'arrivo nella città degli Acaja. Era il 1993, l'anno del doppio trionfo di Miguel Indurain al Giro e al Tour