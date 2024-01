Il canile Rifugio 281 di San Michele di Mondovì e il Liceo Artistico della città insieme per un progetto comune

Il Canile Rifugio 281 di San Michele Mondovì ha annunciato una collaborazione

straordinaria con il Liceo Artistico di Mondovì, un incontro tra arte, cultura, e giovani talenti con l'obiettivo di promuovere solidarietà e cambiamento.

"Siamo state invitate dall'insegnante Elisa Massimino a partecipare a un progetto unico - dicono le rappresentanti del canile - permeato di bellezza, sincerità e creatività. L'entusiasmo dei ragazzi ci ha profondamente commosse, rendendo questo connubio tra il Canile Rifugio 281 e il Liceo Artistico di Mondovì un'esperienza bellissima!".

Giovani promesse artistiche si metteranno alla prova, creando ciotole in ceramica ispirate agli ospiti a quattro zampe del Rifugio. "Ogni ciotola sarà unica e trasmetterà la peculiarità dei cani - continuano -. Le ciotole verranno poi vendute in una giornata di beneficenza ed il ricavato sarà devoluto interamente al nostro Rifugio, contribuendo così al sostegno delle attività e del benessere degli animali ospitati."

Il Canile Rifugio 281 crede fermamente nell'importanza di contaminarsi, nell'aprirsi a nuove realtà, punti di vista e prospettive. "Questa collaborazione non solo unisce arte, cultura e cani - chiudono le rappresentanti del canile - ma rappresenta un'espressione tangibile di come la diversità possa creare qualcosa di veramente unico e significativo."

Il canile vuole fare dei ringraziamenti: "Ringraziamo il Liceo Artistico di Mondovì per la generosa disponibilità, Elisa Massimino per averci guidate in questa avventura artistica e gli studenti che si sono dimostrati elettrizzati e pronti a condividere il loro impegno per una causa così nobile. Un ringraziamento speciale a tutti coloro che contribuiranno a rendere questo progetto un successo, dimostrando che quando arte, cultura, cani e solidarietà si fondono, possono creare qualcosa di veramente straordinario".