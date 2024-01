Sci alpino femminile, Coppa del mondo: Marta Bassino 11^nella discesa di Cortina

Marta Bassino chiude in undicesima posizione la discesa di Cortina che ha aperto il weekend di Coppa del mondo sull'Olympia delle Tofane.

Positiva la prestazione di Marta che ferma il cronometro a 1:34.18, a 1.12 dalla vincitrice Stephanie Venier.

Gara spettacolare, con tre atlete al terzo posto con identico tempo (+0.71): Valerie Grenier, Sofia Goggia e Christina Ager. In seconda posizione Lara Gut-Behrami (+0.39).

Sesta Laura Pirovano (+0.91); top ten completata da Lie, Huetter, Puchner e Haehlen.

Prova terminata anzitempo, causa caduta, per Mikaela Shiffrin e Federica Brignone.

Marta Bassino a fine gara: “Sono contenta per oggi, so che ho sbagliato nella parte bassa. E’ stata una gara molto difficile per la gestione, ma, nel complesso, sono contenta per la mia discesa. Oggi non era una gara difficile da sciare: era una questione di tempismi corretti. Certo, se si sbaglia si finisce fuori e si rischia”.

Sabato si torna in pista: alle 10,30 via a una nuova discesa; domenica (10,30) appuntamento con il superG.