Volley femminile A1: scontro salvezza per Cuneo, domenica arriva Casalmaggiore

Cuneo-Casalmaggiore - quinta giornata di ritorno del campionato di Serie A1 Tigotà – è in programma domenica 28 gennaio con fischio d’inizio alle ore 19:00.

Occorre uno scossone immediato alle gatte biancorosse per tirarsi fuori dalla zona calda della classifica. E domenica il fato propone una sfida importantissima in chiave salvezza per Cuneo che al Palazzetto dello Sport ospita la ‘pericolante’ Casalmaggiore. L’incontro mette di fronte penultima e terzultima della classe. Con Cuneo che vincendo può arrotondare il +2 attuale in classifica che ha nei confronti delle lombarde distanziandole ulteriormente per poi veleggiare su acque decisamente più tranquille.

Questa settimana la società chiama nuovamente a raccolta la tifoseria proponendo i biglietti in tribuna rossa alla cifra simbolica di 2 euro, questo è stato possibile grazie allo sponsor Carpani Autotrasporti che pagherà la differenza di prezzo su ogni singolo biglietto acquistato. Il fattore casa potrebbe essere alquanto determinante in questa sfida.

Analizzando i risultati del campo, l’ultimo incontro vinto dalle ragazze del club piemontese risale al derby di Santo Stefano contro Pinerolo, poi molta sfortuna e qualche errore di troppo hanno portato in dote tre insuccessi di fila. Più di recente, le biancorosse domenica hanno perso 3-1 in casa contro Bergamo, scendendo al terzultimo posto. Mentre proprio le bergamasche, per effetto di quella vittoria, hanno superato di due punti in classifica Cuneo. Riguardo al match di domenica scorsa, possiamo affermare che quasi tutti i set sono stati tiratissimi con le gatte che si sono arrese di misura e di una manciata di punti alle lombarde. Nemmeno Casalmaggiore se la passa troppo bene con una sola vittoria acciuffata nelle ultime cinque gare disputate in campionato. All’andata le ragazze allenate da coach Massimo Bellano si sono imposte al Pala Radi di Cremona con un perentorio 0-3. MVP della partita è stata la biancorossa Lena Stigrot.

Una sconfitta mal digerita dalle lombarde che a fine partita si trinceravano dietro ad un: “queste non siamo noi”, pronunciato dal libero della squadra, Chiara De Bortoli. Ci sarà quindi voglia di rivalsa ed anche a questo aspetto della gara bisognerà prestare molta attenzione. Ex della partita è la palleggiatrice milanese Francesca Scola che quest’anno è andata a rinforzare Cuneo, dopo che la scorsa stagione aveva indossato la maglia numero 2 di Casalmaggiore.

In settimana sono scesi in campo pure gli stati maggiori biancorossi con i due presidenti della squadra che hanno provato a suonare la carica in casa Cuneo: “Facciamo quadrato – affermano i presidenti Patrizio Bianco ed Emilio Manini – con coach e giocatrici, cercando tutti di creare un ambiente giusto in preparazione alla partita, inserendo anche allenamenti a porte chiuse. Siamo orgogliosi degli oltre 1700 tifosi di domenica che invitiamo a tornare con nuovi amici per sostenere la squadra in un momento in cui se tutti sentiamo le stesse emozioni, contribuiamo a costruire insieme il risultato finale”.

La gara avrà un grande risalto a livello mediatico perché verrà trasmessa in diretta sul canale Rai Sport HD.

Inoltre, si rende noto a tutti i tifosi che è possibile scaricare l’app gratuita di Cuneo Granda Volley (disponibile per iOS e Android) per essere sempre aggiornati sull’attività delle gatte biancorosse. E grazie alla quale sarà possibile durante il match consultare i roster e votare l’MVP della gara. Tra tutti i supporters che avranno votato, verrà estratto a sorte un vincitore che sarà premiato in campo prima del fischio d’inizio delle partite casalinghe con gadget della squadra.

LE AVVERSARIE

Casalmaggiore nasce nel 2008 per effetto della fusione tra due società: VBC Casalmaggiore e Pallavolo Ostiano. Nel 2009-10 viene promossa in Serie B1. L’anno dopo centra la promozione in A2. Da matricola, in seconda divisione, ottiene subito un secondo posto ma perde la finale dei playoff promozione. La stessa cosa si ripete l’anno dopo, ossia secondo posto e finale playoff persa. Nel 2013-14 si libera un posto in A1 e le rosanero vengono ammesse nel massimo campionato di volley per la prima volta nella loro storia. Nel 2014-15, al loro secondo campionato di A1, le lombarde vincono lo scudetto in finale contro AGIL Volley. Nel 2015 arriva anche la vittoria in Supercoppa italiana ancora contro AGIL Volley. Sempre nel 2015 il prestigioso ciclo di successi culmina con la vittoria in Champions League in finale contro le turche del VakıfBank Spor Kulübü. Nel 2016 partecipano di diritto al campionato mondiale per club dove arrivano in finale perdendola contro Eczacıbaşı Spor Kulübü.

ARBITRO 1: Alessandro Pietro Cavalieri

ARBITRO 2: Stefano Cesare VIDEOCHECK: Sonia Pinto

COME SEGUIRE IL MATCH DA CASA: Diretta streaming su Volleyball WorldTV (https://volleyballworld.tv/);-20% sugli abbonamenti mensili e annuali con il codice CUNEOGRANDA20