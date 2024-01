Volley maschile A3. Savigliano, nel mirino la sfida con il Sarlux Sarroch: "Gara complessa, da affrontare con la giusta attenzione"

È tempo di tornare tra le mura amiche del PalaSanGiorgio per il Monge-Gerbaudo Savigliano che, con orario anticipato alle 20, attende sabato 27 gennaio il Sarlux Sarroch per la diciottesima giornata del Girone Bianco della Serie A3 Credem Banca.

L’avversario. Una gara complessa per i biancoblu, che ospitano una compagine in fiducia, affamata di punti per uscire dalle zone calde di classifica e reduce da un prezioso successo (3-1 nello scontro diretto contro Bologna). Un identikit per certi versi simile a quello fatto per la Gamma Chimica Brugherio, che la scorsa settimana ha superato Dutto e compagni al tie-break, ma la differenza tra le due compagini è netta. La più evidente, dal punto di vista dell’esperienza. Gli isolani sono una squadra ricca di giocatori navigati, che conoscono bene la categoria e che sanno bene come affrontare partite di questo tipo. Su tutti, spicca il nome di Marco Fabroni, esperissimo palleggiatore che spesso è stato protagonista, anche con altre maglie, nelle sfide contro i saviglianesi. Occhio, poi, alla qualità dell’attacco sardo, di gran lunga il punto di forza del team allenato da coach Giombini. La Sarlux, ad esempio, ha percentuali di rendimento simili a quelle di Saviglinao per quanto riguarda gli attacchi vincenti per set (12.60 per i piemontesi, 12.50 per il Sarroch) e può contare su Riccardo Romoli, ottavo miglior realizzatore di categoria con 287 punti.

Qui Monge-Gerbaudo Savigliano. I ragazzi di coach Lorenzo Simeon hanno sfruttato la settimana che ormai volge al termine per riorganizzare le idee e riprendere il giusto ritmo in vista dei prossimi due delicati impegni casalinghi (dopo Sarroch sarà la volta proprio di Bologna al PalaSanGiorgio), che potrebbero dire molto sul futuro a breve termine dei piemontesi.

“Sarà una gara complessa, da affrontare con la giusta attenzione. Sarroch è in fiducia e, oltre al match vinto contro Bologna, arriva da almeno quattro partite in cui ha alzato il livello, uscendo dalle zone traballanti di classifica. Noi abbiamo metabolizzato il ko di Brugherio, in cui abbiamo commesso degli errori, ma in cui sicuramente ha inciso anche l’ottima prova dei nostri avversari. Dovremo essere bravi ad alzare il livello e, soprattutto, a servire bene per provare a mettere in difficoltà la loro ricezione e, di conseguenza, il loro palleggio, che con Fabroni è senza dubbio un loro punto di forza”.

I precedenti. Sarroch è una neopromossa, per cui l’unico precedente tra le due squadre è relativo alla gara d’andata, valida come quinta giornata di campionato. Finì 2-3 per Savigliano al termine di una vera battaglia sportiva in Sardegna, decisa dal 10-15 strappato dai sabaudi al tie-break.

I biglietti. Fino alle ore 19.00 di sabato 27 gennaio è possibile acquistare i biglietti per la sfida Monge-Gerbaudo Savigliano-Sarlux Sarroch sulla piattaforma Liveticket.it. in alternativa, sarà possibile acquistarli al botteghino del Palazzetto dello Sport di Cavallermaggiore.

La sottoscrizione a premi. Intanto, è quasi giunta al termine la sottoscrizione a premi organizzata dal Volley Savigliano, che mette in palio alcuni premi unici, come viaggi, degustazioni e tanto materiale sportivo. Chi fosse interessato all’acquisto dei biglietti, potrà ancora farlo durante la partita casalinga contro il Sarlux Sarroch. Proprio al termine della sfida verranno poi estratti i biglietti vincitori, con l’assegnazione dei premi. Un biglietto fortunato. Tra le novità per la stagione 2023/24, il Volley Savigliano lancia quella dell’estrazione del biglietto omaggio. Al termine di ogni gara casalinga, infatti, verrà estratto il numero di uno dei posti a sedere e il fortunato possessore di quel numero otterrà così l’ingresso gratuito per la successiva gara al PalaSanGiorgio.