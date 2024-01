Questa sera (ore 21) una nuova puntata di “Time Out”; Ospiti Terry Ruth Enweonwu, Elena Perinelli e Silvia Fiori

Questa sera alle ore 21 ritorna “Time Out”, il programma di approfondimento sportivo sul volley femminile di serie A, ideato e prodotto dal Gruppo editoriale More News. Titolo della 13^ puntata “Calma e sangue freddo”, con la canzone di Luca Dirisio che sembra calzare a pennello con lo stato d’animo che si respira in casa Honda Olivero S. Bernardo Cuneo in vista del delicato scontro diretto di domenica con la Vbc Trasportipesanti Casalmaggiore.

Per parlare di questa sfida salvezza ci sarà l’opposto del Cuneo Terry Ruth Enweonwu. In collegamento da Casalmaggiore, invece, ci sarà la schiacciatrice Elena Perinelli. Occhi puntati anche sulla sfida di Pool Promozione di A2 tra la Lpm Bam Mondovì e la Tecnoteam Albese Como, con l’intervento dalla città lombarda del libero Silvia Fiori.

Nel corso della puntata saranno trasmesse le interviste con protagoniste Rebecca Piva (Uyba Busto Arsizio), Sofia Rebora (Futura Busto Arsizio), Daris Amadio (Futura), Michele Marchiaro (Wash4green Pinerolo), Adelina Ungureanu (Pinerolo), Gianfranco Milano (Picco Lecco), Claudio Basso (Lpm Bam Mondovì) e Sali Coulibaly (Lpm). Ricordiamo che “TimeOut” è visibile sulle home page e sulle pagine Facebook di Targatocn.it, Lavocedialba.it, Piazzapinerolese.it, Torinoggi.it e Ilbustese.it.