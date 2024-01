Covid, in una settimana nuovi casi in calo del 39,9%

ROMA (ITALPRESS) - Nella settimana compresa tra il 18 e il 24 gennaio 2024 si sono registrati 5.810 nuovi casi positivi al Covid-19, con un calo del 39,9% rispetto alla settimana precedente, quando erano stati 9.675. I morti sono stati 203, -21,3% rispetto alla settimana precedente (258).160.219 i tamponi, con una variazione di -11,4% rispetto alla settimana precedente (180.932). Il tasso di positività si è attestato al 3,6% con un calo dell'1,7% rispetto alla settimana precedente (5,3%).Il tasso di occupazione in area medica al 24/01/2024 è pari al 4,3% (2.691 ricoverati), rispetto al 6% (3.723 ricoverati) del 17/01/2024. Il tasso di occupazione in terapia intensiva al 24/01/2024 è pari all'1,4% (121 ricoverati), rispetto all'1,9% (167 ricoverati) del 17/01/2024. "I dati di questa settimana rafforzano l'assoluta modestia dell'impatto del contagio sugli ospedali. Continuiamo a lavorare attraverso il monitoraggio e la sorveglianza per tenere sotto controllo la situazione epidemiologica", afferma il direttore generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute, Francesco Vaia.- Foto: Agenzia Fotogramma -(ITALPRESS).