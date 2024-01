Riapre lunedì prossimo la mensa delle scuole di Pocapaglia

Con l’ordinanza del sindaco Antonio Luigi Riorda in data 26 gennaio è stata revocata la sospensione del servizio di refezione scolastica nelle scuole dell’Infanzia e Primaria di Pocapaglia capoluogo, site in piazza Principessa Maria Pia.

In seguito a problematiche igienico sanitarie emerse durante un controllo effettuato dal Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell’ASL Cn2, il comune aveva disposto lo scorso 17 gennaio la sospensione «in via cautelativa» del servizio.

La mensa sarà di nuovo operativa il prossimo lunedì, tranne per le somministrazioni delle diete "speciali", che riprenderanno solo in seguito alle ottemperanze delle prescrizioni espressamente richieste dall’ASL Cn 2 Alba-Bra da parte della ditta che espleta il servizio.

Il controllo del servizio ASL effettuato giovedì 25 gennaio ha dunque avuto esito positivo.

“Sono contento per le famiglie e per i bambini che hanno subito i disagi della sospensione” ha dichiarato il primo cittadino “ma era necessario intervenire. Verrà posizionata a tempo di record una nuova cappa in cucina e la prossima settimana, dopo un ulteriore controllo dell’ASL, dovrebbe arrivare anche il via libera per i pasti 'speciali'".

Per fortuna la vicenda si conclude in tempi brevi e consente ai bambini di riprendere le attività e le routine scolastiche normali.