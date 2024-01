Flash Mob per la pace oggi a Savigliano e Verzuolo in occasione del Giorno della Memoria

“Cessate il fuoco” è un messaggio formato da 14 lettere che oggi pomeriggio, sabato 27 gennaio, saranno indossate singolarmente da 14 donne tutte vestite di nero.

Sono le “donne in cammino per la pace” per dire stop alla guerra nel mondo ed in particolare nel Medio Oriente e in Ucraina.

Il flash mob si terrà a Savigliano in piazza Santa Rosa oggi pomeriggio alle 15 e a Verzuolo alle 17 in piazza Martiri della Libertà davanti al Comune.

La manifestazione è organizzata da “Mai+Sole” la rete antiviolenza creata da donne per le donne che subiscono violenza fisica e psicologica.

“Osiamo la pace con un messaggio sul nostro corpo” questo è il motto dell’azione collettiva che si terrà oggi 27 gennaio, in cui ricorre il ‘Giorno della memoria’ istituito nel 2005 dalle Nazioni Unite per commemorare le vittime dell’Olocausto, nella data in cui nel 1945 le truppe dell’Armata rossa liberarono il campo di concentramento di Auschwitz.

“Lanciamo un’idea – dicono le organizzatrici – affinché le donne che abitano nei paesi e nelle città della Provincia si organizzino in gruppi di 14 ‘indossando’ ciascuna una lettera della frase ‘cessate il fuoco’, in silenzio vestite di nero con uno ‘straccio di pace’ bianco al braccio”.

Una ‘Giornata della memoria’ in cui le donne manifestano ‘urlando silenziosamente’ contro i massacri quotidiani nel mondo e il genocidio in atto nella striscia di Gaza che vede sempre più il dilagare delle tensioni belliche e degli atti terroristici in Medio Oriente raggiungendo proporzioni preoccupanti.