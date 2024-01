Giorno della Memoria al Caffè Letterario di Bra con “I miracoli esistono” di Sara Rattaro

Il 27 gennaio è il Giorno della Memoria, una ricorrenza istituita per commemorare le vittime dei campi di sterminio nazisti. L’Olocausto, conosciuto anche con la parola ebraica Shoah (“tempesta devastante”), portò alla morte di oltre 15 milioni di innocenti, 6 dei quali appartenenti al popolo ebraico.

Una mattina del 1987 Alice, dopo la scuola, va a trovare una vicina di casa. Brigitte, ebrea ungherese da molti anni in Italia. Le aveva fatto da baby-sitter quando era bambina ed è sempre stata per lei un punto di riferimento. Le ha anche insegnato a preparare un dolce, il Challah alle mele e persino a danzare… Ma non ama parlare del proprio passato. E, all’improvviso, deve partire per Budapest. Quale mistero nasconde?