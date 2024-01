Il Centro Ricreativo di Genola riapre dopo i lavori di ristrutturazione

Grazie al Presidente Bartolo Sabena e a tutto il suo direttivo (...) per mantenere vivo e in salute questo importante tassello della nostra Comunità ."

Lo storico Centro Pensionati in via Tapparelli ha operato per lunghi anni con lo scopo di creare e offrire momenti culturali e di ricreazione per la terza etá, fino a quando, soprattutto allo scopo di aggiornare statuto e assetto burocratico al fine di rispondere alle nuove normative, ha lasciato il passo, nel 2021, al Centro Ricreativo e Culturale, una realtà che è stata arricchita anche dall'ingresso di giovani leve.