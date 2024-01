“Il tè Culturale della domenica”: ciclo di conferenze a Martiniana Po, da domani 28 gennaio

"Il tè culturale della domenica" è il titolo di un ciclo di conferenze pomeridiane organizzate dall’associazione culturale Giovanni "Netu" Borgna di Martiniana Po che prenderà il via domani, domenica 28 gennaio, alle 16,30 nel Municipio del paese, con l’incontro dedicato a "Ebraismo e Cristianesimo" a cura del professor Severino Scarazini.

Dopo il tema, dedicato al Giorno della memoria, il ciclo di incontri, sempre guidato da Scarzini, continuerà nei mesi di febbraio e marzo con altri due appuntamenti.

Domenica 25 febbraio alle 16,30 si parlerà di "Cultura, religione e scrittura nell'antico Egitto".

Mentre domenica 24 marzo, sempre alle 16,30, il tema trattato sarà quello "Dal big bang all'eternità".

Il professor Severino Scarazini, laureato in Fisica Teorica all'Università La Sapienza di Roma nel 1969 e successivamente in Lingue Orientali nel 1979 all'Università Ca’ Foscari di Venezia e in Teologia all'Ateneo Pontificio Salesiano di Roma nel 1983.

La partecipazione è libera e gratuita, aperta a tutti.

Per maggiori informazioni chiamare il numero: 345-4534564.