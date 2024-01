Mondovì piange Paolo Bruno, dirigente sportivo e storico assicuratore

Fin da quando aveva 25 anni aveva lavorato come assicuratore, grande appassionato di calcio e basket, era stato anche dirigente sportivo. Mondovì piange Paolo Bruno, scomparso a 63 anni nell'ospedale cittadino.

Anche il senatore cuneese Giorgio Maria Bergesio lo ha voluto ricordare con un post: "Sono profondamente addolorato per la scomparsa dell'amico Paolo Bruno. Lo conoscevo e stimavo per la grande competenza nella sua attività di assicuratore ma anche per l’entusiasmo con cui negli anni aveva seguito lo sport monregalese, ricoprendo anche ruoli dirigenziali nella società A.C. Mondovì. So che ha affrontato con grande forza e coraggio anche gli anni della malattia, la sfida più dura. Mi stringo alla famiglia in questo momento di grande dolore".

Paolo Bruno lascia la moglie Antonella Bertoletti, il gemello Enrico, la sorella Chiara ed il fratello Andrea. Il rosario si terrà lunedì 29 gennaio, alle 20, nella chiesa del Sacro Cuore, nel quartiere Altipiano. Il funerale martedì alle 10 nella stessa parrocchia.