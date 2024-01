Le balene si muovono per Shiba Inu e la semisconosciuta Meme Kombat

Shiba Inu (SHIB) sta vivendo un'impennata straordinaria del suo valore grazie a un significativo aumento dell'attività delle balene crypto: il token ha registrato un enorme picco del 551,43% nel volume delle transazioni di grandi dimensioni, indicativo di scambi significativi che coinvolgono somme superiori a $100.000.

Questo aumento dell’attività delle balene fa luce sui movimenti sostanziali compiuti dai principali detentori all’interno dell’ecosistema Shiba Inu. Inoltre una balena ha spostato circa 4,2 trilioni di token SHIB, per un valore di circa 37 milioni di dollari, per una commissione di circa 3 dollari sulla rete Ethereum nelle ultime ore.

Secondo i dati forniti dal sito web Shibburn, la velocità con cui i token Shiba Inu vengono inviati al dead wallet ha registrato un aumento di oltre il 400% nelle ultime ore con oltre 140 milioni di SHIB cancellati.

Le balene crypto spingono anche su un altro progetto, questa volta in prevendita: Meme Kombat è riuscito a superare $7,4 milioni grazie all’uso dell’IA per realizzare scontri tra i personaggi delle meme coin, che lo rende una promessa del settore del GameFi.

<<<VAI ALLA PRESALE DI MEME KOMBAT>>>

Aumenta il volume delle transazioni di SHIB

Secondo i dati resi noti da IntoTheBlock, Shiba Inu ha assistito a un sorprendente aumento del volume delle grandi transazioni, passando da 902,36 miliardi di SHIB del 14 gennaio a ben 5,9 trilioni di SHIB.

Le grandi transazioni, che sono spesso associate a partecipanti al mercato dotati di una certa influenza, possono fungere da barometro per stabilire quale sia il sentiment generale che circonda una criptovaluta.

Il burning di SHIB sale del 400%

Di recente, alcune piattaforme finanziarie decentralizzate (DeFi), guidate da Marswap, ChewySwap, DogSwap e PunkSwap, tra le altre, hanno bloccato circa 792.000 dollari sulla rete Shibarium, che così si dimostra essere molto importante nel settore.

La rete di Shiba Inu ha registrato da poco un’intensificazione dell’attività delle balene crypto, dimostrando così quanto sia crescente la domanda da parte degli investitori istituzionali e di quelli piccoli.

Inoltre, Shiba Inu ha una liquidità pronta di oltre 7 milioni di dollari tramite Uniswap, che è bloccata attraverso gli smart contract. Secondo i dati on-chain, una balena ha spostato circa 4,2 trilioni di token SHIB, per un valore di circa 37 milioni di dollari, per una commissione di circa 3 dollari sulla rete Ethereum nelle ultime ore.

Transazioni simili sono state registrate sulla rete Shiba Inu di recente, innescando così un aumento del tasso di burning di SHIB. Secondo i dati forniti dal sito web Shibburn, la velocità con cui i token Shiba Inu vengono inviati al wallet morto ha registrato un aumento di oltre il 400% nelle ultime ore, con oltre 140 milioni di SHIB bruciati.

https://twitter.com/whale_alert/status/1749465838883676345?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1749465838883676345%7Ctwgr%5Eaab58a5e3e671d0c043daa30c9ed44ebfeac0898%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.crypto-news-flash.com%2Fshiba-inu-burn-rate-skyrockets-400-amidst-whopping-4-trillion-shib-whale-activity%2F

Di conseguenza, la quantità totale di token SHIB completamente rimossi dalla circolazione ammonta a circa 410,7 trilioni, che rappresentano circa il 41% dell’offerta totale in circolazione.

Vale la pena notare che la rete Shiba Inu ha goduto di un enorme sostegno da parte della comunità di Ethereum, incluso il cofondatore Vitalik Buterin che ha inviato la maggior parte del 41% agli indirizzi nulli.

Quale futuro per SHIB?

Lo Shibarmy è cresciuto in modo significativo nell'ultimo anno, soprattutto dopo il successo del lancio della soluzione di scaling Shibarium layer-2. Di conseguenza, la liquidità complessiva del SHIB è notevolmente migliorata, soprattutto visto che la meme coin è disponibile per la negoziazione su diversi protocolli DeFi ed exchange centralizzati.

Nel frattempo, il prezzo di Shiba Inu è sceso negli ultimi sette giorni di circa il 6,22%, ma recupera un 4,55% nelle ultime 24 ore, oggi scambiato a $0,000008957. In ogni caso, le prospettive future per SHIB sembrano essere molto interessanti, per cui vale la pena tenere d’occhio il token.

Le balene crypto, che influenzano l’andamento di molti asset, in questo momento hanno dato una sferzata anche alla prevendita del nuovo progetto Meme Kombat, che ha superato il traguardo di $7,4 milioni.

Meme Kombat raggiunge $7,4 milioni grazie all’interesse delle balene crypto

Meme Kombat è un progetto che è riuscito ad attirare l’attenzione delle balene crypto perché appartiene al settore del GameFi, in costante e notevole crescita, e perché offre una doppia opportunità di guadagno, utilizzando l’IA per creare battaglie virtuali tra i divertenti personaggi delle meme coin.

La piattaforma permetterà agli utenti di scommettere tramite il token nativo MK, ora in prevendita al costo di $0,279, e utilizzare tre modalità, per stabilire come andranno a terminare tali scontri e ottenere delle ricompense.

Ma il team permette anche di avere un introito passivo attraverso lo staking del token MK: in questo momento l’APY è del 127%. Inoltre i token dei primi investitori vengono messi in stake automatico, così da permettere loro di guadagnare da subito e senza dover attendere il termine della prevendita.

Grazie a queste caratteristiche, l’attenzione delle balene si è concentrata sul progetto, che ha infatti superato $7,4 milioni in prevendita finora.

Per partecipare al progetto e acquistare i token MK, basta collegare il proprio wallet crypto alla pagina ufficiale e scambiare ETH o USDT oppure ancora usare la Binance Smart Chain.

Le previsioni per il token MK sono molto buone, visto anche l’interesse delle balene: con il listing potrebbe infatti fare da 10x in su, quindi chi è interessato può seguire le ultime fasi della presale e decidere se investire o meno.

<<<VAI ALLA PRESALE DI MEME KOMBAT>>>