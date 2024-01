Quali saranno le tendenze mare 2024?

Le giornate si stanno allungando, l’estate non è più un miraggio. C’è chi posticipa la prova costume fino all’ultimo minuto e chi invece sta già intimamente fantasticando sugli interminabili pomeriggi in spiaggia che volgono al tramonto con indosso il proprio costume da perfetta fashionista.

Essere alla moda, tuttavia, non implica investire ingenti budget alla ricerca dei capi perfetti; tenendo conto dei nuovi trend della stagione in arrivo, infatti, sarà possibile scovare numerosi modelli fashion usufruendo dei saldi di stagione, attivi già da diverse settimane. Inoltre, coupon e codici sconto sono attivi in diversi periodi dell’anno.

Rivolgendosi ad apposite piattaforme, infatti, sarà possibile individuare Yamamay codice sconto, così come quelli utilizzabili per altri brand del settore, come ad esempio Calzedonia o Golden Point. Questi coupon, in alcuni casi, possono essere sfruttati anche quando sono attive altre promozione, come ad esempio special prices e saldi stagionali; a tal proposito, scopri il codice sconto Yamamay e scegli i modelli alla moda più adatti alla tua body shape.

In attesa delle calde giornate estive, vediamo quali saranno le tendenze moda mare dell’estate 2024.

Maredamare la fiera internazionale del beachwear a Firenze

Maredamare 2023, la più grande fiera dell’industria dei costumi da bagno, ilnel panorama internazionale del beachwear, ha introdotto a Firenze, le tendenze di questa estate 2024. Durante i tre giorni di intensa programmazione, parties e interventi di alcune tra le più grandi firme del panorama internazionale di abbigliamento, sono stati presentati i nuovi trends, gli stili ma ancheper la

I costumi da bagno non rappresentano più un capo di necessità come un tempo; oggi il costume assume l’importanza di un abito, da indossare in più occasioni, come ad esempio aperitivi e feste.

Le proposte per l’estate 2024

Questa estate 2024 troveremo proposte per tutti i gusti, dagli intramontabili grandi classici con stampe animalier e floreali, fino ai ricordi degli anni ’90 per le più sportive e attive,, funzionali ma anche femminili e sexy, ispirati allo stile della iconica Pamela Anderson nel telefilm cult

Tra le proposte Maredamare troviamo anche una versione moderna delle pin-up anni Cinquanta, con costumi interi vertiginosamente sgambati e scollati, che mettono in risalto le forme, adatti a tutte le silhouette, e quella più artistica e fuori dalle righe, con coloratissime stampe sfacciate e appariscenti. Non resteranno deluse le più mondane, le donne che non rinunciano a passare inosservate: per loro paillettes, lustrini e glitter su trikini o interi, con colori sgargianti o più naturali come il marrone e il rosa antico, eleganti ma senza tralasciare la comodità, quasi come fossero abiti ricercati, da indossare fino alla cena in spiaggia.

Per le più appassionate di moda mare è dunque già il momento di rinnovare il guardaroba estivo. Nonostante in questi giorni molti siti di abbigliamento stiano proponendo saldi da capogiro sulle collezioni invernali, è possibile trovare anche interessanti promozioni su costumi e accessori estivi.

Tessuti ecologici: tendenza inarrestabile

I tessuti utilizzati nelle nuove collezioni promettono di essere estremamente performanti e innovativi. Grazie alle, che combinano tecnologia avanzata al riciclo di materiali che spaziano da vecchie reti da pesca a scarti di tessuto, ci avviciniamo a una produzione sempre più. Una maggiore attenzione sembra essere finalmente rivolta all’aspetto etico. Tra le aziende tessili, presenti alla fiera Maredamare molte si sono impegnate in produzioni ecosostenibili volte a minimizzare l’impatto sull’ambiente.